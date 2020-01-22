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четверг, 23 января 2020 06:45

Смог дошел за 2,5 тысячи километров

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— На вершинах гор снег лежит даже летом. У меня есть фотографии, где видно, что белые шапки возле города стали темно-желтыми. Контраст поразительный. Местные никогда подобного не видели. На машинах или вещах, которые сушатся на свежем воздухе, следов смога не заметил, — рассказывает украинец 33-летний Евгений Сиваченко из Катеринополя Черкасской области. Живет в Новой Зеландии 4,5 года, сейчас в городе Линкольн.

— Когда ветер дует с Вест Кост (западное побережье. — ГПУ), пригоняет смог австралийских пожаров. Кажется, все в тумане. В воздухе чувствуется запах гари. Смог дошел за 2,5 тысячи километров — такое расстояние от Австралии до Новой Зеландии. Это как от Украины до Великобритании. Как только ветер меняется, воздух становится чище.

Друзья запланировали отпуск в Австралии, как раз на Вест Кост, но не поехали. Там до сих пор пылают пожары и смог гораздо сильнее. Нечем дышать, у многих начинаются проблемы с легкими. На Рождественские выходные люди ездят в туристические места, чтобы развеяться. Обычно в такие дни ясное солнце, хорошая погода. Но в этом году много разочарованных: все фото, как в тумане. И это в Новой Зеландии. Что творится в Австралии — можно только представить. Такого Рождества еще не было.

Из Новой Зеландии многочисленные добровольцы поехали помогать с тушением пожара. Друзья рассказывали, что знакомый погиб. Многие организации собирают деньги на спасение животных и восстановление лесов. Мы тоже пожертвовали. Я отдал 50 долларов (804 грн. — ГПУ).

Причиной таких крупных пожаров называют очень жаркое лето на континенте. Необычно высокие температуры от 40 градусов и больше, а еще сильный ветер, который раздувал огонь. Кроме того, все лето не было дождя, стояла засуха. У нас тогда было плюс 20-25.В Новой Зеландии немного другой климат, мягче, все зелено. Поэтому на островах не переживают, что нас постигнет такая судьба.

И все же местным фермерам ограничили количество коров, которые можно держать. Зато начали сажать больше зерновых. Чтобы было меньше сухой травы, которая остается на пастбищах.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
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