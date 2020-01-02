Самолет врезался в пустое здание

При взлете из аэропорта Алма-Аты в Казахстане 27 декабря разбился самолет "Фоккер-100". На его борту были 98 человек. 12 погибли, еще 53 в больницах. Должны были лететь в столицу Нур-Султан, бывшую Астану.

Лайнер при взлете дважды задел хвостом взлетную полосу, не смог набрать высоту, пробил бетонный забор, врезался в пустое двухэтажное здание и упал.

— Самолет начал набирать высоту, — рассказывает пассажир Аслан Назаралиев. — Он расшатывался от крыла до крыла. Потом начал вибрировать. Потом его стало очень сильно трясти. Самолет наклонился в сторону и упал. Крышей зажало людей, которые сидели до 14 ряда. Никто ничего не объявлял и не объяснял.

На борту были два гражданина Украины - мелитополец Юрий Сон с женой Яной. Оба находятся в больнице с компрессионными переломами позвоночника.

Погибли командир экипажа, казахская журналистка и председатель совета генералов страны.

— 10 человек в критическом состоянии, — говорит спасатель Бахыт Мактабеков. — Врачи ничего не обещают. Очень повезло, что самолет не взорвался и не начал гореть. Тогда у пассажиров не было бы шансов.

Следователи рассматривают две причины аварии: ошибка пилотов и технические неисправности. Самолет использовали 23 года. Такие изготавливали в Нидерландах. В 1997-м производитель обанкротился.

В Казахстане приостановили деятельность авиакомпании "Бек Эйр". Ее самолеты совершали внутренние рейсы, а также летали в Турцию, Россию, ОАЭ, Монголию и Китай.