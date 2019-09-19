Руководитель разведки продавал секретные данные

В Канаде арестовали одного из руководителей отдела разведки 47-летнего Кэмерона Ортиса. Его обвиняют в торговле секретной информацией и злоупотреблении служебными полномочиями.

— Ортис несколько лет занимался этим, — говорит журналист Майкл Эриксон из Торонто. — Четыре года тому назад наркобанда смогла избежать ареста в последний момент, по данным полиции. Кто-то сообщил о спецоперации при покупке товара. Неизвестно, кому еще Ортис сливал информацию. У него был доступ не только к канадским данным, но и к сообщениям разведок других государств. В частности, американской. Проверяют, не сотрудничал ли он с террористическими организациями. Нельзя оценить масштабы ущерба, причиненного этим человеком.

Кэмерон Ортис как директор Национального координационного центра разведки имел доступ к сети сверхсекретных данных "Мандрейк". Там почти 25 ведомств обмениваются информацией. Также свободно мог получить сведения из международной сети обмена данными разведок США, Канады, Австралии, Великобритании и Новой Зеландии.

Расследование начали в прошлом году. Тогда один из секретных документов нашли на ноутбуке бизнесмена, связанного с бандами. Тот продавал преступникам специальные средства связи, которые можно прослушивать. Через полгода следователи выяснили, что документ направил электронным письмом Ортис. Он написал бизнесмену и предложил ценную информацию за вознаграждение.

Ортису грозит пожизненное заключение.