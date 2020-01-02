Российского коллекционера арестовали за фальшивые картины

В Бельгии арестовали российского коллекционера Игоря Топоровского и его жену Ольгу. Суд города Гент считает их виновными в мошенничестве, сокрытии краденого, отмывании денег и фальсификациях.

Два года тому назад супруги организовали в городе выставку работ русских авангардистов. Заявляли, что покажут неизвестные работы Казимира Малевича, Василия Кандинского и других мастеров. Европейские искусствоведы, владельцы галерей и коллекционеры написали открытое письмо о том, что сомневаются в подлинности полотен.

Власти начали расследование. Картины отправили на экспертизу. Топоровский говорил, что картины настоящие, что они есть в художественных каталогах. Но экспертов для их проверки не нанимал.

- Никто из коллекционеров Топоровского не знает, - говорит эксперт по русскому искусству XX в. Андрей Сарабеянов. — Нельзя собрать такую коллекцию и оставаться неизвестным. Это не та среда. Мы впервые услышали о нем после скандала в Генте. И о таких картинах тоже. Не представляю, что он хотел. В Европе ты не продашь коллекционеру фальшивку. Еще и так нагло.

Топоровским грозит до восьми лет тюрьмы.