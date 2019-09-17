Президенты Украины и России провели закрытую встречу

Кучма и Путин провели встречу на Бирючем острове. Фото: "Подробности"

17 сентября 2003 на острове Бирючий в Азовском море состоялась встреча президентов Украины и России Леонида Кучмы и Владимира Путина.

Встреча прошла в резиденции украинского президента.

Они обсудили вопросы морской границы в акватории Азовского моря и Керченского пролива.

Детали встречи не разглашались.

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Через 12 дней россияне начали строительство дамбы от берегов Таманского полуострова к украинскому острову Коса Тузла.

15 лет назад, 24 декабря 2003 года, второй президент Леонид Кучма с президентом России Владимиром Путиным подписал договор о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива между Россией и Украиной.