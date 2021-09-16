В шахте на Донбассе провели ядерный взрыв

Из-за затопления шахты боевиками вскоре может произойти масштабная экологическая катастрофа Фото: facebook.com/IHRCSMM/

Подземный ядерный взрыв провели в восточном крыле шахты "Юнком" в Юнокоммунаровске - теперь Бунге, 16 сентября 1979 года. Эксперимент назвали "Кливаж".

В шахте фиксировали большую частоту внезапных выбросов угля, породы и газа. По замыслу экспертов этому должен был помешать контролируемый взрыв. Мог снизить напряжение в горном массиве.

Всех людей с Юнокоммунаровска эвакуировали в окрестные поселения. Заряд взорвали в 9:00 на глубине 903 м между угольными пластами "Девятка" и "Кирпичный". Мощность заряда составляла 0,2-0,3 Кт. В результате взрыва образовалась шестиметровая полость с гораздо большей зоной дробления.

Эксперимент "Кливаж" завершился успешно. Уже вскоре специалисты наблюдали значительное снижение частоты выбросов, а радиация держалась на фоновом уровне. Уголь в шахте добывали еще 23 года, а о возможных радиационных воздействиях никто и не вспоминал.

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В 2018 году в так называемой ДНР решили затопить шахту. Ученые отмечали, что такие действия могут повлечь радиоактивное загрязнение подземных вод и привести к всеевропейской экологической катастрофе. Загрязненными окажутся бассейны рек Северский Донец и Кальмиус, а также Азовское море, зацепит не только Донбасс, но и Днепропетровскую, Харьковскую и Запорожскую области.

В 2020-м глава делегации Верховной Рады Украины в ПА Никита Потураев на заседании Парламентской ассамблеи в Вене отметил, что по состоянию к началу года шахта Юнком затоплена радиоактивной водой.

Уже летом ученые сообщали, что суммарная концентрация радионуклидов в водоносных горизонтах прилегающей территории при заборе на расстоянии 5 км от объекта составила 20-34*103 Бк/кг. Это означало, что зараженная вода добралась до горизонтов питьевой.

Первый промышленный подземный ядерный взрыв на территории Украины осуществили 9 июля 1972-го. Провели его в окрестностях села Крестище Харьковской области с целью закрытия аварийного газового выброса. Операция имела кодовое название "Факел". За четыре года до этого в Харьковской области обнаружили крупное месторождение газа - 300 млрд м куб. Его сразу начали добывать, однако при бурении скважин допустили ряд инженерных ошибок. Давление в них достигало более 400 атм. В 1971-м на скважине №35 произошел газовый выброс, который сразу подожгли, чтобы избежать взрыва. Перекрытие доступа кислорода к скважине путем накрытия, попытки закопать ее не остановили пожар. Тогда ученые решили попробовать экспериментальный метод, который успешно показал себя в подобной ситуации на месторождении Урта-Булак в Узбекистане. Тогда "факел" горел три года.