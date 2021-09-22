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четверг, 23 сентября 2021 07:36

"Отец ездил наемником и в Чечню, и на Донбасс"

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В российской Перми 20 сентября студент 18-летний Тимур Бекмансуров расстрелял шесть человек в университете. Еще 28 - пострадали.

Преступник был первокурсником юридического факультета. Перед нападением опубликовал в соцсети фото в шлеме и маске. В руках держал ружье. Написал, что с 10-го класса планировал преступление и выбрал место для нападения почти случайно.

Во время стрельбы студенты и преподаватели забаррикадировались в аудиториях. Некоторые выпрыгивали из окон. Преступник успел сделать около 30 выстрелов. Вскоре полиция окружила университет и начала эвакуацию. Тимура задержали. Он получил несколько тяжелых огнестрельных ранений, однако жив.

Тимур в соцсети рассказал о подготовке к преступлению, успешно пройденном тесте у психиатра и обучении стрельбе. По его словам, психиатр и психолог в поликлинике задали ему лишь несколько формальных вопросов. Убийца получил лицензию на оружие законно. Ружье купил в мае. Деньги на него дали родители.

Отец Тимура - военный, мать - бухгалтер. Они разведены и живут в разных городах. Парень интересовался только компьютером, по словам отца. Преимущественно сидел дома, на улицу выходил редко. В школе увлекался военной тематикой и оружием.

- Дома они имели оружие, - рассказывает соседка Бекмансуровых. - Отец ездил наемником и в Чечню, и на Донбасс. Учил Тимура стрелять, когда тот еще был ребенком.

Автор: Игорь ТЫМОЦЬ
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