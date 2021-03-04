Умер диктатор, виновный в смерти до 20 млн собственных граждан

Ближайшее окружение советского диктатора несет гроб со Сталиным / Wikipedia

5 марта 1953 года умер советский диктатор Иосиф Сталин, который с 1924-го руководил СССР.

Иосеб Джугашвили родился в 1889 году в Грузии, входившей в состав Российской империи. Сын пьяницы, который безжалостно бил его, и набожной матери прачки, он выучил русский, на котором говорил с сильным акцентом всю жизнь. Учился в православной церковной школе.

Во время обучения на священника в Тифлисской духовной семинарии начал тайно читать Карла Маркса и других левых революционных философов. В 1900-м начал активную революционную политическую деятельность, принимая участие в забастовках и рабочих демонстрациях. Присоединился к наиболее воинственному крылу марксистского социал-демократического движения, большевикам, и стал учеником его лидера Владимира Ульянова или Ленина.

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Первый большой прорыв Сталина произошел в 1912 году, когда Ленин, находясь в изгнании в Швейцарии, назначил его членом первого Центрального комитета партии большевиков. В следующем году окончательно отказался от фамилии Джугашвили и взял имя Сталин от русского слова "сталь".

В 1917-м, сбежав из ссылки в Сибири, присоединился к Ленину и его перевороту против демократического правительства, заменившего царизм. Сталин продвигался вверх по партийной лестнице от комиссара по делам национальностей к генеральному секретарю ЦК в 1924 году.

Получил абсолютный государственный контроль над экономикой, а также над большей частью советской жизни, пока его тоталитарная власть над СССР не стала абсолютной.

Начал с союзником Гитлера Вторую мировую войну, аннексировав части Польши, Румынии и Финляндии, и оккупировав Эстонию, Латвию и Литву.

После капитуляции Германии в 1945-м, Сталин провел повторную оккупацию и захватил контроль над Восточной Европой, установив в разных странах свои марионеточные режимы.

Сталин устроил Голодомор, проводил террор против различных групп общества, массовые чистки, казни, депортации целых народов, ссылки в систему лагерей принудительного труда ГУЛАГ на морозном севере СССР.

Умер от обширного сердечного приступа 5 марта 1953 года. Его помнят по сей день как одного из самых массовых убийц века, виноватого в смертях до 20 млн собственных граждан. Однако в современной России чествуют как победителя над нацизмом, хотя по вине Сталина количество советских жертв войны в 3-4 раза выше, чем нацистских, не считая жертв западных союзников, которые тоже воевали против Третьего рейха.