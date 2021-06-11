Россияне устроили погром на чемпионате Европы - сожгли паб, убили человека

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11 июня 2016 британские и российские футбольные фанаты устроили массовую драку посреди Марселя во Франции. В процессе сожгли местный паб.

В тот день вечером должен был состояться матч Евро-2016 между сборными Англии и России. Днем болельщики первой отдыхали в одном из пабов. Праздновали пивом юбилей королевы Великобритании. Напившись, начали бросать пустые бутылки по французской полиции. Те, чтобы утихомирить хулиганов, применили слезоточивый газ. Началась драка.

Спустя минуты в схватку встряли фанаты из России, которые, кроме перепалки с правоохранителями, устроили драку с англичанами. В процессе болельщики использовали зажигательные вещества. Огонь охватил один из местных пабов и рынок. Правоохранителям удалось остановить схватки.

Однако драка продолжилась сразу перед матчем сборных и после его завершения. Английские фанаты, которые сами хорошо известны, как ярые футбольные хулиганы, были поражены жестокостью россиян. Они, прорвав окружение стюардов, напали на англичан в соседнем секторе. 51-летнему Андре Башу проломили голову. Правоохранители доставили пострадавшего в больницу. Врачи три дня боролись за жизнь мужчины, но спасти не смогли. Как заявила полиция, многочисленные ушибы нанесли молотком или железным прутом.

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В отчетах французских правоохранителей поведение российских болельщиков назвали гипернасилием.

"Я не хочу быть плохим, предполагая, что это профессионалы, но они радикально настроены и хорошо обучены. У многих при себе были капы, боевые перчатки и ножи", - говорил главный прокурор Марселя Брис Робен.

В УЕФА были возмущены поведением болельщиков и выразили английским и русским футбольным организациям предупреждения. Однако россияне не успокоились и стали участниками новых столкновений. 14 июня УЕФА наложил на Россию отложенную дисквалификацию и штраф в €150 тыс.

Футбольные фанаты из Польши и Болгарии устроили столкновения в центре Словакии Братиславе. Местные жители решили, что произошел теракт. В Братиславе местный клуб "Слован" принимал "Сутьеска" из Черногории в рамках первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов. СМИ сообщают, что болельщики из этих стран не имеют никакого отношения к беспорядкам. Их спровоцировали фанаты из других стран, в частности Польши и Болгарии. Массовая драка произошла в исторической части города. Ультрас использовали пиротехнику.