Бей Хохлов – россияне мечтали не пустить Украину на Евро

11 июня в Риме стартует чемпионат Европы по футболу. Вспоминаем победителей предыдущих первенств. Триумфатором десятого по счету турнира стала сборная Франции.

Чемпионат Европы 2000 года, который впервые в истории принимали две страны – Бельгия и Нидерланды - до сих пор считается одним из лучших, если не лучшим. Поспорить с ним в драматургии может разве что первенство 1984 года. Однако тот турнир был скоротечным, а Евро - 2000 дарил неожиданные развязки, начиная с группового турнира и заканчивая финальным матчем.

Впервые для участия заявилось 49 сборных. Добавились Андорра и помилованная Югославия. Чудом не поехала на финальный турнир сборная Украины.

Наши попали в одну группу с таким соперником, о встрече с которым теперь придется забыть - сборная России тогда считалась фаворитом в борьбе за вторую путевку. Первую все отдавали тогдашним чемпионам мира сборной Франции.

После трех туров, казалось, одного соперника мы уже выбросили за борт. Осенью 1998 Украина выиграла три стартовых поединка, а Россия три проиграла. В стартовой игре отбора мы встретились в Киеве. Украинские телеканалы запустили скромную рекламу, самые громкие слова в которой были: "Кум, и мы им настучим". Россияне завелись, но на футбольном поле доказать ничего не смогли и проиграли - 2:3. И это еще легко отделались, так как украинцы простили восточных соседей как минимум трижды.

Россиянин Дроздов пробует остановить украинца Андрея Шевченко. Фото: Reuters

Однако в 1999 году соперников как будто подменили. Украинцы едва не каждую игру заканчивали вничью. 1:1 - дома с Исландией, 0:0 - на выезде с Арменией. Две нулевые ничьи с чемпионами мира, французами, воспринимались как должное. Могла быть и пятая ничья, но Шевченко одним движением заработал пенальти в Рейкьявике, а Ребров подарил нам победу. Россияне лишь побеждали, в том числе и французов в Париже - 3:2. Все решал последний тур. Франция дома принимала Исландию, а Россия - Украина. Мы имели 19 очков, Франция и Россия - по 18.

Перед игрой в России началась такая раскрутка, что невинные украинские "мы им настучим" казалась детским лепетом. С присущей только им злостью, россияне рисовали в рекламном ролике глухое украинское село без света. Там, расстроеные поражением, ссорятся муж с женой. Жена в сердцах кричит: "Это не я на воротах стояла" Кто тогда знал, что эти слова окажутся пророческими! Был и заголовок в "Советском Спорте: "Бей, Хохлов (фамилия футболиста сборной России. – Прим.), спасай Россию!"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко вытеснил из "Милана" героя Евро-1996

В первом тайме россияне имели преимущество. Хотя Украина и не отсиживалась в обороне, но возможностей было значительно меньше. Во втором мы выровняли игру. Но на 75-й минуте английский судья Эллерей придумал штрафной в наши ворота. Карпин пробил, мяч задел колено защитника Головко и влетел в ворота.

Помню, что у меня в этот момент погас свет. Показалось, что жизнь закончилась. Однако через минуту свет появился, а еще через несколько Шевченко невероятным ударом заставил Филимонова забросить мяч в собственные ворота. Когда у покойного ныне Андрея Гусина россияне поинтересовались впечатлениями от игры, он ответил:

- Это же не я на воротах стояла!

С присущей только им злостью, россияне рисовали в рекламном ролике глухое украинское село без света

Впрочем, украинский вратарь "отличился" в следующем матче. Украина заняла второе место и должна была играть в стыковых матчах со Словенией. В первой игре Шовковский пропустил решающий гол с центра поля. Наши проиграли – 1:2.

В Киеве отыграться не удалось. Вдруг повалил густой снег, который нивелировал все наше преимущество - 1:1. У Украины отличился Ребров, а за Словению - Павлин после рикошета.

На полях Бельгии и Голландии чудеса продолжились. Группу "А" называли "группой смерти". Здесь сошлись Португалия, Англия, Германия и Румыния. Первые матчи и первые сенсации. Немцы сыграли вничью с румынами. Кто знал, что это очко для чемпионов Европы будет первым и последним. Англичане легко повели в игре с Португалией - 2:0. Однако еще в первом тайме пиренейцы сравняли счет, а во втором Нуно Гомеш забил победный для Португалии мяч - 3:2. Во втором туре Англия впервые с 1966 года победила Германию - 1:0. Португальцы забили румынам на 90-ой минуте - 1:0. В последнем туре англичан в матче с румынами устраивала ничья. Однако они пропустили решающий гол на 89-й минуте 2:3. Португальцы легко разбили Германию - 3:0, которая с позором заняла последнее место в группе.

- Такой слабой Германии еще никогда не было, - резюмировал знаменитый голландский тренер Ринус Михелс.

Группу "В" легко выиграли итальянцы. Компанию им составили турки. Бельгия и Швеция - за бортом. Интересно, что бельгийский вратарь раздавал команды двум своим защитникам-валлонцам на французском языке, а еще двум-фламандцам - на голландском.

Все смешалось в группе "С". Для начала испанцы проиграли норвежцам - 0:1. Безумный матч сыграли Югославия и Словения. До 57 минуты наши обидчики вел - и 3:0. Затем югославы вообще остались вдесятером и за шесть минут сравняли счет - 3:3.

Во втором туре словенцы уступили испанцам - 1:2, а норвежцы Югославии - 0:1. Решающим стал третий тур. Югославия все время побеждала Испанию - 1:0, 2:1, 3:2. Но в дополнительное время пропустила дважды на 92-й и 95-й минутах. Хорошо, что Норвегия и Словения сыграли вничью.

Интригу в последней группе убил Пьерлуиджи Коллина. В первом туре голландцы принимали чехов. Вице-чемпионы Европы легко отбили стартовый натиск хозяев и сами перешли к решительным действиям. Недвед и Коллер попали в штангу и перекладину. Нидерланды отбивались из последних сил. И вот на 90-й минуте Коллина назначает в ворота Чехии более чем сомнительный пенальти. Чехи не оправились от чувствительного поражения и во втором туре уступили Франции 1:2. Датчане проиграли французам и голландцам. Борьба в группе завершилась. В последнем туре французы выпустили на поле запасных и проиграли хозяевам, которые стали победителями группы. В утешительном матче чехи обыграли датчан.

Бельгийский вратарь раздавал команды двум своим защитникам-валлонцам на французском языке, а еще двум-фламандцам - на голландском

Четвертьфиналы были продолжением феерии. Франция победила Испанию - 2:1. Рауль мог спасти свою сборную, но на девяностой минуте с пенальти запустил мяч выше ворот. Югославия продолжала удивлять. На этот раз подопечные Бошкова были разбиты голландцами – 1:6. Италия и Португалия легко преодолели Румынию и Турцию с одинаковым результатом - 2:0.

Голландская сказка закончилась в полуфинале хотя все надеялись, что именно Нидерланды станут чемпионами. Все шло к тому, но вмешался вратарь Франческо Тольдо. Если бы на месте Италии была другая сборная, она бы гарантированно проиграла. Но итальянцы доказали, что умеют держать удар. На 34-й минуте они остались вдесятером. Еще через несколько в их ворота был назначен пенальти. Но Тольдо потянул удар Рональда де Бура с самого угла ворот. Во втором тайме судья, немец Маркус Мерк, назначает еще один пенальти в ворота итальянцев. На этот раз "Адзурри" спасла штанга. В дополнительное время гости с Апеннин перестроились и сами могли забивать. Дельвеккио дважды простил Ван дер Сара. В серии пенальти итальянцы своего не упустили. Тольдо дважды парировал удары хозяев.

Франческо Тольдо множество раз спасал Италию в полуфинале. Фото: Reuters

Второй полуфинал закончился грандиозным скандалом. При счете - 1:1 австрийский судья Бенке не увидел, что защитник Португалии Шавьер выбил мяч из ворот рукой. Однако то, чего не увидел главный арбитр, не укрылось от бокового. Пенальти Зидан выполнил безупречно. Перед этим Фигу ушел с поля, но затем вернулся. После игры Пауло Бенту плюнул в лицо боковому арбитру.

Финал должны были выигрывать итальянцы. Дельвеккио открыл счет в первом тайме. Французы, как ни старались, сравнять его не могли. Арбитр добавил четыре минуты. Итальянские запасные у линии поля обнялись, в предчувствии близкой победы. Однако божественный Тольдо в этот раз подвел свою команду. За шесть секунд до окончания игры он пропустил простенький удар с угла штрафной от Вильтора. Мяч легко можно было отбить ногой, однако Франческо начал складываться, чтобы отбить рукой. Не успел и мяч юркнул в сетку.

На дополнительное время у итальянцев не было ни желания, ни сил. Давид Трезеге забил золотой гол. Франция стала двукратным чемпионом Европы.

Рассказываем о судьбе победителей.

Вратарь Фабьен Бартез после Евро поехал в "Манчестер Юнайтед" на вакантное место Петера Шмейхеля. Однако карьера в Англии не сложилась. Бартез пропускал невероятные голы, часто ошибался и потерял доверие Фергюсона. Из Манчестера Фабьен вернулся в "Марсель", но полгода отбывал дисквалификацию за скандал в товарищеской игре с алжирским клубом. В 2006 закончил карьеру. Переквалифицировался в автогонщика. В 2013 году выиграл чемпионат Франции. С 2013 года работал тренером вратарей в ПСЖ.

После Евро защитник Лилиан Тюрам перешел в "Ювентус", где сыграл 5 лет. Впоследствии еще два года провел в "Барселоне". В сборной играл до 2008 года и является действующим рекордсменом по количеству проведенных матчей - 142. Имеет сына Маркуса, который выступает за "Боруссию" из Менхенгладбаха.

Еще один защитник Марсель Десайи после Евро играл за "Челси" до 2004 года. Тогда же завершил карьеру в сборной. Еще несколько лет поиграл в Катаре. Переквалифицировался в телевизионного аналитика и работает на радио Би-Би-Си.

После триумфа защитник Лоран Блан год поиграл за "Интер" и два - "Манчестер Юнайтед". Был тренером "Бордо", ПСЖ и 2 года с 2010 по 2012 возглавлял сборную Франции, хотя особых успехов в этот период не было. Последний год проработал в Катаре.

Крайний защитник Биксант Лизаразю продолжал выступления за "Баварию", цвета которой защищал до 2006 года с годовым перерывом на вояж в "Марсель". После завершения карьеры увлекся скелетоном (разновидность санного спорта) и борьбой джиу-джитсу. Работал комментатором на телевидении. Получал угрозы от баскских сепаратистов и пользовался охраной.

Капитан команды Патрик Виейра трижды выигрывал титул чемпиона Англии с "Арсеналом" и четыре раза - Кубок Англии. В 2005 перешел в "Ювентус", а оттуда - в "Интер". Был чемпионом мира и чемпионом Европы в составе сборной. В 2006 году проиграл в финале Италии. Завершил карьеру в сборной в 2010 году. Попытался тренировать "Ниццу", но был уволен после 5 поражений подряд.

После Евро Дидье Дешам еще год поиграл за "Валенсию" и объявил о завершении карьеры. Тренировал "Ювентус", "Марсель", а с 2012 года - сборную Франции. Выиграл с подопечными Кубок мира-2018. Является единственным французом, который выигрывал Кубок мира в качестве игрока и тренера.

Полузащитник Юри Джоркаефф еще два года после чемпионата Европы играл за "Кайзерслаутерн", три - за "Болтон" и год за "Блэкберн". Впоследствии еще поиграл в Америке. После завершения карьеры выпустил собственную музыкальную пластинку. Был и остается большим патриотом Армении, потому что жил и воспитывался вместе с армянской диаспорой. Мечтает возглавить сборную этой страны.

Зинедин Зидан через год после Евро перебрался из "Ювентуса" в "Реал", где играл до 2006 года. Впоследствии стал тренером команды и трижды выиграл с ней Лигу чемпионов. Тренирует "Реал" и сейчас.

Зиддан и Трезеге радуются победе в финале. Фото: Reuters

Форвард Тьерри Анри в 2007 был самой большой звездой лондонского "Арсенала". Впоследствии еще три года защищал цвета "Барселоны". Был помощником Арсена Венгера в родном "Арсенале", сейчас тренирует канадский "Монреаль".

Форвард Кристоф Дюгарри играл за "Бордо" до 2003 года, а затем еще год пытался проявить себя в "Бирмингеме". Сейчас работает комментатором на французском телевидении.

Нападающий Сильвен Вильтор после спасительного мяча в ворота сборной Италии переехал в северный Лондон, где четыре года защищал цвета "Арсенала". Потом ездил между Марселем и Ренном. Закончил карьеру в Нанте в 2012 году. Увлекся кинематографом. В фильме "Сутенер" сыграл сам себя. По сценарию агент уговаривал Вильтора принять предложение лондонского "Арсенала".

Автор победного мяча Давид Трезеге после Евро перебрался в "Ювентус", где играл целых 10 лет. Впоследствии еще несколько сезонов поиграл в Аргентине. За сборную прекратил выступления в 2008 году. Работает коммерческим послом "Ювентуса".

Сборная Франции еще раз играла в финале Евро. На домашнем турнире в 2016 году французы уступили Португалии 0:1. Однако через два года выиграли Кубок мира в России.