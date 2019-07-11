Подумали, что теракт: футбольные фанаты устроили драку

 
Ексклюзивы
1/5
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Нардеп о принятии Избирательного кодекса: "Это вообще случайность"
Просмотров: 738
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
"Там что - стреляют? Нет, это на сковороде лук шипит": что едят солдаты на фронте
Просмотров: 4383
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Торты, гречка, таблетки: нардепов посрамили музеем избирательного трэша
Просмотров: 873
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Избиратели снесли голову предыдущей системе, но это не уменьшило рисков - эксперт
Просмотров: 549
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Уникальную свадьбу на SUP бордах провели на крупнейшей реке страны
Просмотров: 891
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
"Все зависит от Зеленского", - рассказали о перспективах Украины в ЕС
3 Просмотров: 396
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Олигархи стоят на льдине, которая тает - эксперт
Просмотров: 1512
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 531
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
Телемост - это талантливая кремлевская операция, хотели проверить нас на прочность
1 Просмотров: 1395
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
"За занятие лопается 8-10 шин" - как учатся в школе экстремального вождения
Просмотров: 675
Фото
Все фото
9
6
5
6
7
Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП
Бус с украинцами разбился в Польше: первые кадры с места смертельного ДТП
Из-за урагана погибли 4 туриста с двумя детьми
Из-за урагана погибли 4 туриста с двумя детьми
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Отец трех дочерей рассказал, почему и как переехал с семьей в Америку
Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон
Люди спасались на крышах автомобилей: мощный ливень подтопил Вашингтон
В Испании прошел традиционный забег быков: фото и видео
В Испании прошел традиционный забег быков: фото и видео
Видео
Все видео
Подумали, что теракт: футбольные фанаты устроили драку
Подумали, что теракт: футбольные фанаты устроили драку
Показали новый тизер ремейка "Король Лев"
Показали новый тизер ремейка "Король Лев"
Россияне устроили драку на кладбище
Россияне устроили драку на кладбище
Запуск военного спутника ОАЭ провалился: показали видео аварии
Запуск военного спутника ОАЭ провалился: показали видео аварии
Город пострадал от града размером с апельсин
Город пострадал от града размером с апельсин
Интервью
1/5
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 531
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2340
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
"Украина никогда не была имперской. Но была окружена ими" - Княжицкий
1 Просмотров: 693
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Станет ли партия Зеленского сама себе коалицией
Просмотров: 1863
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
"Воевать за Украину против России - это самостоятельное решение"
Просмотров: 1917
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
11 июля 2019
Просмотров: 18
Нічна зозуля
Коли ти більш-менш довго щасливий, настає гостра необхідність печалі. Отак би взяв і заплакав — цього хоче весь твій організм, як ото буває, що ...
четверг, 11 июля 2019 16:21

Подумали, что теракт: футбольные фанаты устроили драку

  Комментировать
Подумали, что теракт: футбольные фанаты устроили драку
В Братиславе произошла массовая драка. Фото: ua-football.com

Футбольные фанаты из Польши и Болгарии устроили столкновения в центре Словакии Братиславе.

Местные жители решили, что произошел теракт, сообщает UA-Football.

В Братиславе местный клуб "Слован" принимал "Сутьеска" из Черногории в рамках первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов. СМИ сообщают, что болельщики из этих стран не имеют никакого отношения к беспорядкам.

Беспорядки спровоцировали фанаты из других стран, в частности Польши и Болгарии. Массовая драка произошла в исторической части города. Ультрас использовали пиротехнику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черкассах полиция жестко отдубасила фанатов - видео

Состоялось столкновения между представителями софийского "Левски" и польской "Краковии" при поддержке фанов "Аякса" из Нидерландов. 11 июля болгары сыграют в Лиге Европы с словацким "Ружомбероком", а фанаты "Краковии" следовали на поединок против другого словацкой команды - "Дунайской Стреде".

Полиция задержала около 80 фанатов, скорая забрала нескольких раненых.

В центре Киева произошло массовое столкновение болельщиков киевского "Динамо" и франкфуртского "Айнтрахта". Матч немецкого клуба против "Шахтера" состоится в Харькове, но фанаты прилетели сначала в Киев и отдыхали в одном из пабов на Крещатике.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Подумали, что теракт: футбольные фанаты устроили драку». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
июля

36 жизней за 20 минут обстрела: 5-я годовщина расстрела украинских военных в Зеленополье

Украинскому воину дали 10 лет

Известного банкира убит на дуэли

Сладкое, которое использовали как афродизиак

Самое читаемое
Американцы построили штаб для украинского флота
Американцы построили штаб для украинского флота
11
 Просмотров: 46563
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
Обнаженная Каменских и Астафьева в коже: что постят в сеть звезды украинского шоубиза
16
 Просмотров: 40359
&quot;Плохо слышишь меня?&quot; - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
 14 Просмотров: 23500
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы
Загадочная смерть женщины и ее сыновей: первые результаты экспертизы Просмотров: 18036
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
Сначала умерли дети: подробности загадочной гибели матери и сыновей (ФОТО)
3
 Просмотров: 14616
Мир
Меркель будет сидеть из-за болезни
Меркель будет сидеть из-за болезни Просмотров: 108
ДТП с украинцами в ​​Польше: уточнили информацию о жертвах и пострадавших
ДТП с украинцами в ​​Польше: уточнили информацию о жертвах и пострадавших Просмотров: 171
Нашли остатки самого древнейшего человека в Европе
Нашли остатки самого древнейшего человека в Европе Просмотров: 2079
Показали новый тизер ремейка "Король Лев"
Показали новый тизер ремейка "Король Лев"
 Просмотров: 117
Огонь высотой 50 м видно из Москвы: видео горящего Подмосковья
Огонь высотой 50 м видно из Москвы: видео горящего Подмосковья 1 Просмотров: 1530
Больше всего комментируют
18
Зеленский оставил украинцев без парада на День Независимости
16
Партия Зеленского показала рост рейтинга. Другие - потеряли
15
Тимошенко снова решила попиариться с сосиской
14
"Плохо слышишь меня?" - Зеленский выгнал секретаря райсовета из заседания
11
У "Слуги народа" - 50%, а у "Голоса" - 8%. Намечается коалиция. Данные соцопроса "Рейтинг"
Голосов: 782
Голосование Сможет ли "Динамо" в сезоне 2019/20 отобрать чемпионство у "Шахтёра"?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua