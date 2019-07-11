Подумали, что теракт: футбольные фанаты устроили драку

В Братиславе произошла массовая драка. Фото: ua-football.com

Футбольные фанаты из Польши и Болгарии устроили столкновения в центре Словакии Братиславе.

Местные жители решили, что произошел теракт, сообщает UA-Football.

В Братиславе местный клуб "Слован" принимал "Сутьеска" из Черногории в рамках первого раунда плей-офф Лиги Чемпионов. СМИ сообщают, что болельщики из этих стран не имеют никакого отношения к беспорядкам.

Беспорядки спровоцировали фанаты из других стран, в частности Польши и Болгарии. Массовая драка произошла в исторической части города. Ультрас использовали пиротехнику.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Черкассах полиция жестко отдубасила фанатов - видео

Состоялось столкновения между представителями софийского "Левски" и польской "Краковии" при поддержке фанов "Аякса" из Нидерландов. 11 июля болгары сыграют в Лиге Европы с словацким "Ружомбероком", а фанаты "Краковии" следовали на поединок против другого словацкой команды - "Дунайской Стреде".

Полиция задержала около 80 фанатов, скорая забрала нескольких раненых.

В центре Киева произошло массовое столкновение болельщиков киевского "Динамо" и франкфуртского "Айнтрахта". Матч немецкого клуба против "Шахтера" состоится в Харькове, но фанаты прилетели сначала в Киев и отдыхали в одном из пабов на Крещатике.