Из-за халатности перевернулся паром и погибли 188 человек

Авария парома / Getty Images

6 марта 1987-го британский паром, шедший из бельгийского Зебрюгге, перевернулся. Утонули 188 человек. Плохие меры безопасности и халатность привели к смертельной катастрофы.

Паром обычно перевозил пассажиров и транспортные средства с английского Дувра в французский Кале и обратно. Однако в марте 1987 его передали на линию Зебрюгге-Дувр. Он сделал одну из своих первых поездок по новому маршруту с 543 людьми, 84 автомобилями и 36 грузовиками на борту, когда направился через Ла-Манш из Бельгии в английский Дувр.

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Судно The Herald of Free Enterprise Геральд, которое весило 8 тыс. Тонн, был разработан таким образом, что автомобили могли легко заезжать на и съездить с корабля. Однако, чтобы сэкономить немного времени, неофициальная политика экипажа состояла в том, чтобы покидать порт с открытыми носовыми воротами и закрывать их, когда корабль уже следует из порта. Эта практика обычно вызывала несущественное зачерпывания воды.

Судно 6 марта покинуло порт с открытыми воротами. Человек, который имел их закрыть, заснула в постели. Позже выяснилось, что в этом тоже не было ничего необычного. Члены экипажа, которые должны взять на себя эту задачу, не смогли закрыть дверь, когда Herald вышел в море.

Когда члены экипажа забивали двери молотками, вода хлынула в грузовой отсек. Транспортные средства в трюме раскачивались в воде, и внезапное изменение веса заставила корабль перекинуться на левый борт.

Через несколько минут Herald перевернулся. Многих пассажиров выбросило в море и они утонули в холодной воде глубиной 9-10 м. Спасательные средства держали некоторых на плаву, пока спасатели смогли добраться до них.

Остальные пассажиры оставались в ловушке внутри судна. Некоторые были там более суток, пока спасатели смогли добраться. В итоге, более 400 человек выжили, включая капитана корабля и первого помощника. Бедствие привело к введению новых и более жестких правил безопасности для паромов, пересекающих Ла-Манш.