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четверг, 20 февраля 2020 00:50

От коронавируса умер главный врач госпиталя

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В китайском Ухане главный врач госпиталя "Учан" 51-летний Лю Чжимин умер от пневмонии, которую вызвал коронавирус. Он первый руководитель медицинского учреждения, который погиб от этой болезни.

Госпиталь с самого начала вспышки заболевания принимал пациентов с коронавирусом. Штат больницы насчитывает 966 человек.

В Хубее, который вместе с Уханем является эпицентром распространения инфекции, усилили карантин. Местным жителям запретили выходить из дома. Нельзя пользоваться автомобилями. Нарушить требование можно только при экстренной ситуации. Из дома должен выходить один и тот же член семьи раз в три дня, чтобы купить продукты.

В жилых комплексах открытым останется один вход. Его будут охранять. Закрыты все предприятия, кроме аптек, гостиниц, продуктовых магазинов и медицинских служб. В провинции живут около 60 млн человек.

Центральный банк Китая будет обеззараживать деньги. Купюры обработают ультрафиолетовым светом или высокой температурой, после чего опечатают на одну-две недели. Банк планирует выдавать и новые банкноты.

В рамках исследования в Нью-Йорке в 2017 году, на поверхности купюры нашли 397 видов бактерий, а вирус гриппа прожил 12 дней.

Также власти Китая ввели наказание за сокрытие симптомов заболевания. Человек с кашлем и температурой, который будет передвигаться по улице, получит смертную казнь или тюремное заключение до 10 лет.

В стране расследуют, откуда распространилась инфекция. Предполагают, что коронавирус вышел из-под контроля в научной лаборатории города Ухань, заявили китайские биологи Ботао Сяо и Лей Сяо. В городе две лаборатории проводили исследования среди летучих мышей.

Количество больных коронавирусом в мире выросло до 71,2 тыс. Фатальных случаев — 1775, пять из которых произошли за пределами материкового Китая. Выздороветь удалось 9645 людям.

Автор: Наталия ПЕЧИБОРЩ
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