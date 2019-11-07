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пятница, 08 ноября 2019 06:10

Мужчина случайно купил тысячу кур

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Новозеландец Стив Морроу случайно купил тысячу кур за $ 1. Прочитал объявление о срочной продаже на сайте. Подумал, что продавец хочет избавиться от одной курицы.

- Мы стали переписываться с продавцом, - рассказывает Морроу. - Он странно писал. Я все перечитывал трижды. Объяснил, что держит ферму. Продает яйца кур на свободном выпасе. До понедельника ему надо было освободить территорию. Я понял, что он просит забрать больше птиц. Тогда решил, что могу взять два десятка.

После завершения аукциона Мэтью Бломфилд позвонил покупателю. Спросил, как он будет забирать свою тысячу кур.

- Я попытался обжаловать покупку. Был готов забрать своих 20 кур, - продолжает Морроу. - Но на сайте ответили, что я неправ. Бломфилд трижды указал, что продает именно тысячу птиц. Должен забрать все.

Морроу написал объявление в социальной сети. Приюты для животных и волонтеры разобрали более 700 кур. Остальные он заберет.

- Соседи возьмут еще сотню. Молодых пообещал отдать местной ферме. Будут за это привозить мне бесплатно яйца. А дальше что-то придумаем.

Автор: Оксана СНИГУР
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