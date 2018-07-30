Мужчина с овцой избил охранника

Жителю ирландского города Портраш 33-летнему Эндрю Менейси запретили приводить овцу в супермаркеты в течение следующих двух лет. Так постановил суд. Это произошло после того, как мужчина зашел в магазин с животным и избил охранника.

Эндрю ходил по мясному отделу и призывал посетителей не покупать баранину. Овца по кличке Отбивная между тем гуляла по магазину и пробовала продукты.

Менейси попросили уйти. Тот отказался. Схватил металлическую трубу и избил охранника.

Суд назначил Эндрю четыре месяца заключения за неповиновение полиции и избиение. Также судья отметил, что не имел права заводить овцу в магазин. Мужчина вышел под залог в 500 фунтов стерлингов — приблизительно 17,5 тыс. грн.