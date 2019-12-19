Мужчина изображал маму на экзамене

В Бразилии арестовали 43-летнего Хейтора Марчио Шиаве. Мужчина пришел в одежде матери сдавать вместо нее экзамен, чтобы получить водительские права. 60-летняя Мария уже провалила три попытки.

- Мария опоздала на 2 часа, - рассказывает инструктор Алин Мендонча из города Ново Мутум Парана. - Уже почти все сдали практическую часть, когда она появилась. Владелец школы сразу понял, что что-то не то. Сказал мне: "Кажется, у нас проблема". Я не могла поверить своим глазам. Это был человек в длинном одеянии. Еще и с вызывающим макияжем. Однако совсем не похожий на женщину.

Хейтор надел юбку, рубашку, накрасил ногти. В бюстгальтер набил колготок.

Инструктор вызвала полицию. Хейтору сказала начинать экзамен.

- Донне Марии никак не удавались парковки, - продолжает Алин. - Ее сын все делал тоже слабовато. Мы бы не дали водительские права за это. Когда полиция приехала, он уже закончил. Мужчину арестовали за мошенничество. Хейтор говорил, что мать ничего не знала о его замысле.

Под участком полиции протестовали сотрудники Хейтора. Он работает механиком. В полиции сказали: мошенника судить не будут, но оштрафуют. Мужчину заставили написать, что он осознает, что его мать сама должна сдать экзамен.