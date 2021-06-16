Монахи десять лет судились за воду

Монахи бельгийского города Рошфор выиграли суд у крупнейшего в мире производителя извести, компании "Лхойст групп", о праве на родниковую воду. Варят из нее пиво.

Первые упоминания о пивоварне в Рошфоре датируют концом XVI в. Сейчас там варят четыре сорта эля под маркой "Рошфор".

Судебная волокита началась 10 лет тому назад. Компания планировала углубить расположенный неподалеку меловой карьер, чтобы продолжить разработку до 2046 года. Надо было откачать подземные воды. Это снизило бы уровень грунтовых. Они питают источник на территории аббатства. "Лхойст групп" предложила заменить естественный сток системой насосов. Но монахи считали, что это повлияет на качество воды и ее минерализацию. Подали иск.

Юристы компании апеллировали, что вода не принадлежит аббатству, пока не течет по его территории. Однако монахи предъявили документ о правах на землю от 1833 года. Тот запрещает менять русло источника. В 2019-ом суд первой инстанции согласился с доводами монахов. Меловая компания подала апелляцию. В мае апелляционный суд подтвердил, что, хотя владелец карьера тоже владеет источником, он не имеет права отводить всю или часть воды, которая течет в аббатство.