В заповеднике устроили казарму для солдат

Памʼятник Т. Шевченку, м.Канів, Чернеча гора. Фото: http://tyzhden.ua

В Каневе Черкасской на могиле Тараса Шевченко 18 июня 1939-го открыли бронзовый памятник. Рядом с ним начал работу литературно-мемориальный музей.

Еще в 1926-м началось активное благоустройство его могилы. Шевченковский мемориал на Чернечей горе в Каневе проектировали и строили с 1934-го по постановлению Совнаркома УССР. Перед этим советская власть изменила крест на могиле Шевченко на временный памятник-бюст, который изготовили рабочие Городищенского сахарного завода.

К 120-летию со дня рождения Кобзаря конкурс на лучший памятник Шевченко в Киеве выиграл ленинградский скульптор Матвей Манизер. Когда памятник изготовили и привезли в сквер напротив Киевского университета, оказалось, что он маловат для того пространства. Тогда было принято решение установить его в Каневе. А в Киеве скульптор повторил с несущественными изменениями свою предыдущую работу, но сделал саму фигуру на 2 м выше.

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15 августа 1941-го немецкие войска заняли Канев. Они ограбили государственный заповедник "Могила Тараса Шевченко". В опустошенных залах музея немцы устроили казарму для солдат, а затем превратили его в концлагерь. После войны заповедник восстановили. В 1978 году на могиле Шевченко совершил акт самосожжения диссидент Олекса Гирник.

На берегу Ахтиарской бухты адмирал шотландского происхождения Томас Маккензи основал первую в Крыму военно-морскую базу Севастополь 14 июня 1783-го.