Минск отдал Москве "вагнеровцев"

Беларусь передала России 32 боевиков частной военной компании "Вагнера" 14 августа. 33-й остался в стране, имеет ее гражданство.

Их задержали в конце июля. Были первыми из 200 лиц, которые РФ планировала доставить для расшатывания страны накануне выборов, заявлял Александр Лукашенко.

Офис генпрокурора Украины объявил подозрение 28 из них за терроризм. Участвовали в конфликте на Донбассе. Киев требовал экстрадиции. У 9 "вагнеровцев" есть украинские паспорта.

Частные военные компании в РФ незаконны. ПГК "Вагнера" - неофициальная организация, которую связывают с Кремлем. Наемниками командует отставной подполковник Вооруженных сил РФ Дмитрий Уткин с позывным "Вагнер". Группа насчитывает до 2500 человек. Первые свидетельства ее деятельности зафиксировали украинские спецслужбы в мае 2014-го на Донбассе. СБУ сообщала о причастности "вагнеровцев" к уничтожению военно-транспортного самолета Ил-76 в Луганске, когда погибли 49 украинских бойцов. Также участвовали в штурме Донецкого аэропорта, боевых действиях под Дебальцево.

- Этот шаг подорвал доверие между нашими странами и нанес тяжелый удар двусторонним отношениям, - говорит министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, 39 лет. - Александр Лукашенко не раз и безосновательно обвинял Украину в недружественных шагах против Беларуси. Учитывая это, я принял решение вызвать посла Игоря Кизима на консультации в Киев для оценки перспектив белорусско-украинских отношений в новой реальности. Мы впервые в истории прибегаем к такому шагу в отношениях с Беларусью. Будем жестко защищать свои национальные интересы.