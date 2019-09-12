Михаэля Шумахера будут лечить стволовыми клетками

Семикратного чемпиона мира по автогонкам "Формулы-1" 50-летнего Михаэля Шумахера тайно привезли в парижскую больницу им. Жоржа Помпиду. Его поместили в отделение сердечно-сосудистой хирургии. Транспортировали машиной скорой помощи со швейцарскими номерами.

В здании перемещения Шумахера были засекречены — носилки с гонщиком были накрыты тканью. Она закрывала лицо и тело. Сопровождение из 10 человек возглавлял хирург-кардиолог 69-летний Филипп Менаше. Его считают пионером клеточной терапии.

Гонщику назначили экспериментальное лечение с использованием стволовых клеток. Они могут самовосстанавливаться путем деления. Также формировать разнообразные по форме и функции другие клетки. Их введут в сердечную мышцу, чтобы попытаться запустить восстановительные процессы.

Михаэль Шумахер получил травму головы после падения на горнолыжном курорте в декабре 2013 года. Наехал лыжей на глыбу, упал и проломил череп.

Врачи ввели Шумахера в искусственную кому. В марте 2014-го его состояние стабилизировалось, а в апреле медики вывели его из комы. В июне Шумахера забрали из госпиталя во французском Гренобле и перевезли для лечения в Лозанну в Швейцарии.

Шумахера регулярно посещают друзья. Некоторые из них — например, Жан Тодт, президент международной автомобильной ассоциации и руководитель "Феррари" в годы побед Шумахера — хорошо информированы о его состоянии. Однако они поддерживают позицию семьи и не рассказывают подробностей.

— Он окружен семьей и близкими. Я часто его посещаю, но его здоровье — частное дело, и думаю, пора дать Михаэлю спокойно жить, — говорит журналистам Тодт.

— Мы близки как никогда. Я сказал бы, что знаю о нем все. По-прежнему сохраняю связь с ним, регулярно его посещаю, — рассказывает Тодт. — И в офисе, и в квартире у меня везде развешаны его фотографии. Время с Михаэлем я всегда буду вспоминать, как лучшее в моей жизни.

Чем тщательнее родственники скрывают информацию о здоровье Шумахера, тем больше в прессе обсуждают слухи.

"Шумахер не прикован к постели и не нуждается в помощи дыхательных аппаратов, но как и раньше не может говорить", — пишет английское издание "Дейли мейл" без ссылки на источники и доказательств. Семья хранит молчание.

Больше всего трагедия Михаэля Шумахера ударил по его жене — Корине.

Они в браке с 1995-го. Михаэль как-то обмолвился, что они с женой ни разу не поссорились. Корине пришлось стать главой семьи: организовывать лечение, управлять финансами, отбрыкиваться от прессы. Сейчас она занимается перестройкой швейцарского дома, где живет Михаэль.

Рядом с ним также брат Ральф. Приезжает отец Рольф. Посещают и бывшие соратники — не только Тодт, но и менеджер Вилли Вебер, пресс-секретарь Сабине Кем. Она — одна из главных защитников частной жизни Шумахеров.

— Однажды он сказал мне: "Тебе не придется звонить мне в следующем году — я исчезну". Думаю, втайне он мечтал когда-нибудь сделать это. Поэтому я буду защищать его желание и не позволю ничему выйти наружу, — говорит Кэм.