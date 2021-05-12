Фермер случайно уменьшил территорию Франции

Бельгийский фермер случайно изменил границу с Францией - подвинул пограничный камень на 2,29 м, чем уменьшил территорию соседней страны. Изменение границы заметил местный краевед во время прогулки по лесу.

Власти Бельгии связалась с фермером, чтобы вернул камень на место. Тот объяснил, что подвинул его, потому что мешал проезжать трактором.

- Я был счастлив, что мой город стал больше. Но мэр французского Бузин-сюр-Рок с этим не согласился. Это плохая идея, фермер сделал Бельгию больше, а Францию ​​меньше, - говорит глава бельгийского муниципалитета Эрквелины Дэвид Лавакс.

По словам Лавакса, мужчине может грозить уголовное обвинение. Граница между Францией и Бельгией имеет длину 620 км.