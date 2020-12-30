В пожаре в театре погибли почти 600 человек

"Театр ирокезов" перед пожаром / Wikipedia

30 декабря 1903-го в пожаре в "Театре ирокезов" в Чикаго погибли около 600 человек. Это самый смертоносный пожар в театре в истории Америки. Причиной большинства смертей стали заблокированные пожарные выходы.

"Театр ирокезов" был очень роскошным и считался пожаробезопасным во время его открытия в 1903 году. Комиссар по строительству города Джордж Уильямс и пожарный инспектор Эд Лафлин осмотрели театр в ноябре 1903-го и заявили, что он не вызывает сомнений в пожаробезопасности. Они также отметили 30 выходов. Тогда редактор журнала Fireproof тоже проверил театр и написал резкую статью о его пожарной опасности, указав, что там много деревянной отделки.

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Во время утреннего спектакля 30 декабря был аншлаг. 27 из 30 выходов были закрыты. Кроме того, режиссер вышел на сцену, чтобы смотреть представление с 2000 зрителей. Другие работники сцены покинули театр и пошли выпить. Оператор прожектора первым заметил, что одна из лампочек, похоже, зажгла что-то за кулисами. Загроможденное пространство там было заполнено деревянным реквизитом для сцены и промасленными тряпками.

Когда актеры узнали о пожаре, то побежали за кулисы. Актер Эдди Фой попытался успокоить публику, но паника уже началась. Вскоре свет погас и началась давка при выходах. Сквозняк между дверьми помог огню разгореться.

Подростки, которые работали в театре, убежали, забыв открыть запертые двери аварийных выходов. Несколько дверей, которые удалось выломать, были на высоте 1,2 м над тротуаром, что замедляло выход. Большинство из 591 погибших сидели на балконах. Не было пожарных лестниц, которые могли бы им помочь. Некоторые рисковали и прыгали. Некоторые были сбиты с ног теми, кто прыгал с горы. В итоге их вытащили живыми из-под обгоревших жертв.