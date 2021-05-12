Земля подорожает в пять раз

Земля в Украине подорожает в несколько раз после открытия ее рынка с 1 июля, заявили в правительстве. Закон предусматривает, что участки до январе 2024-го смогут покупать только физические лица с украинским гражданством.

В первые 2,5 года можно приобрести до 100 га в одни руки. С 2024-го лимит составит 10 тыс. га. Его дата пока неизвестна.

- Ожидаем принятия законопроекта, который откроет возможность электронных торгов землей, - говорит премьер-министр Денис Шмыгаль, 45 лет. - За 5-10 лет стоимость земли возрастет в два-пять раз.

После открытия рынка стоимость 1 га составит около $ 2 тыс., заявил в феврале этого года министр аграрной политики Роман Лещенко.

- Это не повлияет на экономику, - говорит экономист Борис Кушнирук, 55 лет. - Чтобы вырастить продукт, недостаточно что-то посеять. Надо и обработать. Этим занимались и до открытия земельного рынка. Экономика возрастет, если будет спрос на нашу продукцию за рубежом.

Общего подорожания земли не будет. Стоимость будет зависеть от ее плодородия.