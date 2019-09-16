Застройщики будут подавать электронные документы

В Украине планируют создать Единую государственную электронную систему в сфере строительства. Соответствующий законопроект №1081 народные депутаты поддержали в первом чтении.

Если документ примут в целом, застройщики смогут в электронном виде подавать все документы и получать разрешения. Бумажные аналоги могут взять по желанию.

— Получить разрешение на строительство жилых комплексов, бизнес-центров, торгово-развлекательных или промышленных центров до сих пор можно только в Киеве и только в бумажной форме, — объясняет нардеп 43-летняя Елена Шуляк. - Застройщики из всех регионов должны ездить со стопками бумаг в архитектурно-строительную инспекцию. Должны попасть в приемные дни и приемные часы только чтобы подать документы. Ежемесячно привозят от 300 до 500 пакетов. Чтобы получить какую-то незначительную выписку, надо ехать лично. Переход административных услуг в электронный вид — это необходимость.

Застройщикам и подрядчикам сократят перечень документов, необходимых для получения разрешения на строительство. Через электронный кабинет можно будет оплатить услуги и штрафы за нарушения.

— Введение электронной системы сделает большинство процессов строительства прозрачными. Она объединит все данные о конкретном строительстве, обо всех зданиях и всех участниках строительного рынка, — объясняет Шуляк.