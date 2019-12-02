Зарплата учителя будет зависеть от учеников

С 2020-го в украинских школах зарплата учителям будет зависеть от количества учеников в заведении. Так правительство хочет избежать ситуаций, когда школам с большим количеством детей выдают меньше денег, чем нужно на обеспечение образовательного процесса.

- Считаю неприемлемой ситуацию, когда из-за плохо распределенных местными властями дополнительных государственных средств учителя и врачи не получают зарплату, - говорит премьер-министр Алексей Гончарук, 35 лет. - Именно поэтому в 2020-м начнет работать принцип "деньги ходят за школьником".

30 августа этого года Кабмин обнародовал постановление об оплате труда учителей. Оно предусматривает увеличение зарплаты. Молодой педагог будет получать 7643 грн без учета надбавок и 8701 грн - с надбавками. Учитель высшей категории будет иметь 10,5 тыс. грн в месяц.