Запустят 22 дополнительных поезда на морские курорты

"Укрзалізниця" открывает продажу билетов на 22 дополнительных поезда на морские курорты в Бердянске, Одессе, Геническе, Николаеве и Херсоне. Продлится с июня до конца сентября 2019 года.

Кроме того, до 8 сентября дополнительные поезда будут курсировать из Львова до Новоалексеевки Херсонской области.

С 1 июня Кабинет министров ужесточил требования к работе туроператорам. Они обязаны дважды проверять, не изменилось ли время вылета и официально информировать об этом туристов.

Также должны составлять список своих турагентов с названиями фирм, адресами и контактами. Кроме того, должна быть обязательная банковская гарантия в 20 тыс. евро для компаний, которые возят путешественников за границу, и 10 тыс. - для внутреннего туризма. Она служит страховкой на случай, если туроператор не выполнит обязательства. Компании, которые не будут придерживаться этих требований, будут лишать лицензии.

- Решение ужесточить требования правильное, - говорит менеджер туристического агентства "Мандарин" Светлана Цимбаленко, 30 лет. - Конечно, форс-мажоров не избежать. Особенно это касается вылетов. В Украине авиакомпания может менять чартерные рейсы буквально в пределах суток. Предусмотреть невозможно. Главное в таких ситуациях поддерживать связь с клиентами, оперативно искать решение проблемы.

В то же время 20 тысяч евро банковской гарантии - это маленькая сумма. В случае банкротства ею долги перед всеми клиентами не покроют.

С 1 июня вводят сезонные ограничения движения грузовиков весом более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т по большинству автомобильных дорог общего пользования государственного значения. Будут действовать, когда температура воздуха будет превышать + 28 ° C. За соблюдением ограничений будет следить Укртрансбезпека и Нацполиция.

Правила не будут касаться машин, перевозящих живых животных, опасные или скоропортящиеся грузы. И тех, которые могут помочь предотвратить или ликвидировать последствия чрезвычайных ситуаций.

- Из-за ограничения движения возникают большие неудобства. Приходится стоять на жаре по 10 часов, с 10:00 до 20:00, - говорит дальнобойщик 50-летний Александр Орел из Смелы Черкасской области. - На дорогах образуются очереди из грузовиков, тянутся до километра. Приходится ездить по ночам, чтобы догнать график. Водители уставшие, невнимательные - отсюда аварии. Лучше бы Укравтодор делал хорошие дороги, ведь эти расплываются в жаркие дни. Толковой основы под ними нет, асфальт некачественный. Сейчас в Украине есть только две нормальные трассы - это Киев - Чоп и "Варшавка" (автодорога Киев - Ковель. - ГПУ).

Укравтодор оборудует почти 900 временных стоянок у дорог.

- При высокой температуре грузовика образуют колеи на дорогах. Ограничениями хоть как-то можно это предотвратить, - говорит эксперт общественной компании "Евро-патруль" Вячеслав Коновалов, 43 года. - За рубежом тоже есть такая проблема. Однако там не движение ограничивают, а контролируют загруженность авто и штрафуют нарушителей. Лучшее качество автодорог уменьшило бы проблему, но не устранило бы ее. Ограничение движения перевозчикам мешает. Но для этого есть логистика. Они могут распланировать передвижение машин так, чтобы минимизировать простой. Кроме того, местные власти должны организовывать движение транспорта, чтобы на въезде в города колонны фур не создавали пробки.

Контрольные пункты въезда-выезда в районе Операции объединенных сил на Донбассе летом будут работать с 6:00 до 20:00. До 1 июня пропускают людей с 7:00 до 18:30.