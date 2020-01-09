Запустили электронный реестр новорожденных

В Харьковском городском перинатальном центре в тестовом режиме заработала услуга е-Малютка. С ее помощью родители могут быстро оформить свидетельство о рождении ребенка, назначение пособия, зарегистрировать новорожденного в системе здравоохранения и в государственном реестре налогоплательщиков.

Заявление можно подать на сайте diia.gov.ua. Там нужно дать разрешение на участие в тестовой программе.

— Только с одним заявлением можно будет оформить 10 необходимых услуг сразу в роддоме. Не надо тратить кучу времени на хождение по кабинетам, — говорит премьер-министр Алексей Гончарук, 35 лет.

До конца января услуга будет доступна еще в 10 городах — Киеве, Днипре, Одессе, Запорожье, Ривне, Кривом Роге, Львове, Луцке, Виннице и Мариуполе на Донетчине.