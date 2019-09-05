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пятница, 06 сентября 2019 06:00

Запретили стеклить балконы

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В городе Бровары Киевской области людям запретили стеклить балконы и менять их форму и устанавливать кондиционеры без разрешения. Это общестроительные нормы, которые должны были бы соблюдаться по всей Украине. Однако для этого требуется дополнительное решение горисполкома. В Броварах такое приняли.

— Людям надоело, что им постоянно капает на голову с кондиционеров. Их владельцы даже не задумываются, что вода разрушает фасад и фундамент дома, — говорит главный архитектор города Светлана Батинчук.

Также запретили менять форму и цвет оконных рам и дверей.

- Решение разработали после того, как к нам обратилась компания, обслуживающая один из жилых комплексов. Мы не можем принять решения относительно отдельного комплекса, поэтому применили его для всего города, — объясняет мэр Броваров 41-летний Игорь Сапожко.

Согласовывать установку кондиционеров, стеклить балконы, менять окна можно только с соседями, ОСМД или компанией, обслуживающей дом.

— Балконы не стеклят, чтобы в случае пожара люди выбрались по лестнице. Если окна закрыты и на балконе, жильцы просто не успеют все открыть — и задохнутся, — объясняет менеджер жилого комплекса "Скандия" Марьян. — Во-вторых, застекленные балконы портят фасад дома. Кондиционеры устанавливают неправильно. Кто левее, кто правее. И самая большая беда, когда кондиционер ставят на утепленном доме. Вода из кондиционера затекает на стену, образуется грибок. Теплоизоляционные свойства сводятся к нулю. Трубку отвода конденсата из кондиционеров надо запускать в канализационную трубу.

Автор: Татьяна САРАХАН
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