За плагиат отчисляют из университета или лишают должности

В большинстве стран ЕС в образовании и науке встречается плагиат — когда работы написаны не самостоятельно, а с копированием текста других авторов без ссылки на них. В Германии плагиат есть в половине научных работ. В Великобритании с этим сталкиваются 58% университетских преподавателей. В Украине плагиат используют 90% студентов.

— 33,16 процента плагиата есть чуть ли не в каждой написанной в Украине научной работе. Такие данные получили от пользователей нашей системы в течение 2018 года, — говорит глава интернет-сервиса по поиску плагиата "Юничек Украина" Андрей Сидляренко, 32 года. Рассказывает об опасности плагиата и как с ним бороться.

Почему в Украине часто присваивают чужие научные работы?

— Причин много. Если бакалавру три года не рассказывали и не учили, как правильно писать научные тексты, а в конце учебного курса студенту дают сотню правил оформления цитат и источников, то большинство не успевают этот массив информации вычитать и выполнить работу. Часто студенты не понимают, зачем им качественно проводить исследования. Подходят к написанию работ как к формальности. Это касается и диссертантов, и даже преподавателей. Все они имеют обязательный минимум научных трудов, которые должны написать для получения определенного квалификационного уровня. Если качественно работать над каждой статьей, то физически выполнить план чрезвычайно сложно.

Также причиной плагиата может стать и сам преподаватель. Нередко он не успевает проверить информацию из сотен работ. Студенты это замечают и сдают ему некачественные списанные дипломные.

В каких отраслях работы списывают чаще всего?

— Чаще всего заимствуют те труды, которые легче найти в интернете или проще перевести на украинский. В основном к этому прибегают представители социогуманитарных наук. Сложнее не использовать предыдущие исследования в технических и математических науках. Там ориентируются на результат, например эксперимента. Если нарушения есть, речь идет в основном о фальсификации данных.

Как проверить работу на плагиат?

— В специальных компьютерных программах и на сайтах. Антиплагиатные программы сравнивают подозрительный текст с базами данных интернета. Один из крупнейших онлайн-сервисов в мире - украинская разработка "Юничек". Она может сравнивать работу с базой данных университета.

Можно проверить часть текста или фразы нетипичные для работы. Для этого нужно ввести необходимый текст в поисковике.

Как бороться с плагиатом?

— В Украине не учат и не объясняют, как важно проводить самостоятельные исследования. Главное — не наказывать за плагиат, а научить правильно проводить исследования. Статья 42 Закона Украины "Об образовании" дает возможность вузам самостоятельно регулировать жесткость наказания. Крайние меры оправданы, когда человек не учится и не хочет делать исследование правильно.

Как это делают за рубежом?

— В Америке антиплагиатная проверка является стандартной и привычной частью выполнения и сдачи работы. У школьников и студентов есть подвязанные к предметам личные кабинеты в системе управления обучения, куда загружают собственные работы. После этого преподаватель оценивает не только работу, но и качество ее проверки на платформе.

Кто должен принимать решение о последствиях для недобросовестного автора?

— В зависимости от случаев. Специальная комиссия или члены кафедры должны объяснить автору работы, в чем заключается его ошибка. Это касается работ с некорректно проведенным исследованием или анализа материалов. Если студент полностью переписал чужую работу, стоит комиссии действовать жестче.

По нашему законодательству, за плагиат лишают должности или ученой степени. Санкции предусмотрены и для студентов. Их могут отчислить из университета.