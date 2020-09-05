Сгорел красный корпус Киевского университета

Нацисты подожгли здание. Фото: wikimedia.org

5 сентября 1943 отступающие гитлеровские войска сожгли в Киеве дом Киевского государственного университета имени Тараса Шевченко.

70% красного корпуса претерпело разрушения. Сгорело ценное оборудование.

Меньше пострадала часть здания, выходящая на Владимирскую улицу.

"Качались красные колонны строения, в шибах раскаленное лопалось стекло. И книги, как птицы, на мокрой панели отчаянно бьют обгоревшим крылом", - писал о пожаре поэт Николай Бажан.

В 1944-1945 годах составили проект восстановления под руководством архитектора профессора Павла Алешина. Отклонения от первоначального вида Красного корпуса были только в западной части. Там к центральному выступлению дворового фасада добавили 2 лестничные клетки.

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В 1954 завершилась реставрация здания университета. В ней принимали участие также студенты и преподаватели Киевского университета.

Во времена немецкой оккупации Киев потерпел разрушений. Но таких, как люди привыкли думать. "Главные разрушения касались центра города и левобережной части. Советские авторы распространили в своих работах значительно более высокие проценты разрушенного жилья", - говорит историк Оксана Овсиюк.