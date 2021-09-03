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воскресенье, 05 сентября 2021 12:21

Виктора Ющенко отравили токсинами

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5 сентября 2004 года кандидат на пост президента Виктор Ющенко приостановил президентскую кампанию. Он начал жаловаться на тошноту, головные и желудочные боли. В австрийской клинике Rudolfinerhaus Ющенко диагностировали острый панкреатит с осложнениями, вызванными отравлением токсинами.

Автор: glavcom.ua
  Виктора Ющенко отравили 5 сентября
Виктора Ющенко отравили 5 сентября

В апреле 2001 года Ющенко уволился с должности премьер-министра. Имея репутацию успешного проукраинского государственного деятеля, он хотел создать оппозиционный блок партий. Об этом официально сообщили 16 июля 2001 года во время традиционного для Ющенко восхождение на гору Говерла.

В январе 2002 года он возглавил блок "Наша Україна", который победил на парламентских выборах в марте того же года.

5 сентября 2004 года Виктор Ющенко имел три частные встречи. На последней он ужинал на даче заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка на Осокорках в Киеве в компании председателя СБУ Игоря Смешко и своего соратника народного депутата Давида Жвании. На следующий день Ющенко пожаловался на тошноту, невыносимые головные и желудочные боли. Он отменил запланированные встречи.

Автор: Давид Жвания
  Слева направо - Виктор Ющенко, Владимир Сацюк, Игорь Смешко, 5 сентября 2004 год
Слева направо - Виктор Ющенко, Владимир Сацюк, Игорь Смешко, 5 сентября 2004 год

11 сентября руководитель клиники Rudolfinerhaus Михаэль Цимпфер сообщил, что Ющенко был отравлен диоксинами. 17 сентября об этом с трибуны Верховной Рады заявил глава избирательного штаба Ющенко вице-спикер Верховной Рады Александр Зинченко.

На следующий день Виктор Ющенко вернулся в Украину, чтобы продолжить президентскую предвыборную кампанию.

20 сентября в ВР создали Временную следственную комиссию под председательством регионала Владимира Сивковича. В связи с этим Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело.

Из-за ухудшения состояния здоровья 29 сентября Виктор Ющенко вернулся к венской больнице Rudolfinerhaus, для дальнейшего обследования и лечения.

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25 октября Генеральная прокуратура уголовное дело прекратила. На это повлияли выводы комиссии украинских экспертов, которые констатировали, что ухудшение состояния здоровья Ющенко обусловлено "активизацией латентной вирусной герпетической инфекции".

Автор: volynnews.com
  Перед отравлением Ющенко ужинал на даче заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка
Перед отравлением Ющенко ужинал на даче заместителя председателя СБУ Владимира Сацюка

Впоследствии прошел второй тур президентских выборов. 27 ноября ВР признала результаты недействительными из-за "грубых нарушений избирательного законодательства и прав человека" и применение "технологий общегосударственного фальсификации результатов голосования".

Страна оказалась на грани полномасштабного политического кризиса.

Через неделю Верховный суд признал недействительными результаты второго тура голосования и назначил повторное голосование. После этого Генпрокуратура отменила собственное постановление о закрытии дела об отравлении Виктора Ющенко.

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Автор: lb.ua
  Владимир Сацюк является одним из подозреваемых по делу Ющенко
Владимир Сацюк является одним из подозреваемых по делу Ющенко

Результаты возобновленное следствие не принесло. Но оно прошло через нескольких Генральних прокуроров, передавалось в СБУ и возвращалось обратно. Проводились опросы более тысячи свидетелей, три экспертизы в США, Нидерландах и Австрии, которые обнаружили следы диоксина в крови Ющенко. Отрабатывались версий причастности к покушению на него политических соперников, ближайших соратников, иностранных разведок и частных лиц.

Один из подозреваемых - Владимир Сацюк, обвинен в 2005 году в злоупотреблении служебным положением и финансовых махинациях, бежал в Россию, где получил гражданство. 26 марта 2008 года умер 51-летний Владимир Шульга, ключевой свидетель, у которого Ющенко ужинал за несколько часов до ужина у Сацюка. 24 сентября 2012 года в ДТП погиб старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Роман Шубин, который вел дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе и отравлении кандидата в президенты Виктора Ющенко.

Следствие склонялось к версии, что именно на даче Сацюка и состоялось отравлении Ющенко. Однако, после нескольких экспертиз Генпрокуратура не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть то, что Ющенко был отравлен именно диоксином.

Военный прокурор Анатолий Матиос отрицает версию об отравлении третьего президента Украины Виктора Ющенко в 2004 году. Заместитель Матиос генерал Игорь Козлов сообщил, что отравления не было.

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Дата
05
сентября

Виктора Ющенко отравили токсинами

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