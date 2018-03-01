Взорвали офис венгерского общества

Помещение Общества венгерской культуры Закарпатья взорвал неизвестный в ночь на 27 февраля. Сумку с взрывчаткой положил на подоконник здания.

Взрыв повлек пожар. Офис полностью выгорел. Люди не пострадали.

— Против нас осуществили террористический акт, — говорит заместитель главы общества Иосиф Бортко, 60 лет. — Из записей камер видеонаблюдения видно, как неизвестный принес взрывчатку от пешеходного моста. Положил на подоконник и двинулся к венгерскому консульству. Через 7 минут прозвучал взрыв. Был такой силы, что в машинах на другом берегу реки сработала сигнализация.

За месяц Общество венгерской культуры поджигают во второй раз. В ночь на 4 февраля в офис бросили зажигательную смесь трое поляков. Их задержало Агентство внутренней безопасности Польши при поддержке украинских стражей порядка. Двух арестовали. За третьим установили полицейское наблюдение.