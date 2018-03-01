Взорвали офис венгерского общества

 
Ексклюзивы
1/5
"Зарплата от 50 тысяч. Но люди не верят, что это по-настоящему" - замминистра
"Зарплата от 50 тысяч. Но люди не верят, что это по-настоящему" - замминистра
Просмотров: 2592
Детская опера, балет, 3-D шоу: чем удивят на операфест
Детская опера, балет, 3-D шоу: чем удивят на операфест
Просмотров: 72
Замминистра рассказал, как депутатов убеждали поддержать медреформу
Замминистра рассказал, как депутатов убеждали поддержать медреформу
1 Просмотров: 1044
Гостиный двор вернули государству
Гостиный двор вернули государству
Просмотров: 612
"Кремлевский доклад" США убивает логику санкционной игры
"Кремлевский доклад" США убивает логику санкционной игры
3 Просмотров: 783
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
Обещанного три года ждут: когда украинцы получат субсидию живыми деньгами
1 Просмотров: 2556
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Назвали вероятного премьера после переизбрания Рады
Просмотров: 4203
Гройсман может создать партию
Гройсман может создать партию
Просмотров: 594
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
"Выбили из села поляков" - воссоздали Вовчухивскую наступательную операцию УГА 1919 года
1 Просмотров: 2997
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
Вакарчук может не пойти на выборы при одном условии
2 Просмотров: 11385
Фото
Все фото
2
3
2
2
7
Медик Сабина Галицкая погибла от взрыва снаряда
Медик Сабина Галицкая погибла от взрыва снаряда
Четырех морских пехотинцев расстреляли побратимы
Четырех морских пехотинцев расстреляли побратимы
Дмитрий Сысков погиб во время обстрела
Дмитрий Сысков погиб во время обстрела
Бетонные столбы упали от массы снега
Бетонные столбы упали от массы снега
Семь украинцев погибли в гостинице афганского Кабула
Семь украинцев погибли в гостинице афганского Кабула
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
Вопросы для украинцев решен: единственный государственный язык - украинский - Антипович
4 Просмотров: 1782
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
"Платить в конвертах и давать взятки не буду" - хасид о жизни в Умани
2 Просмотров: 5328
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
Война стала для литературы и шансом, и риском - Олег Коцарев
1 Просмотров: 369
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
С началом войны открыли арсеналы - случился всплеск сопротивления работникам полиции - Князев
4 Просмотров: 5490
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
"Инвестор спрашивает, сколько зарплата? Говорю, 80 евро, и уточняю: в месяц" - Матис
Просмотров: 4392
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
01 марта 2018
Просмотров: 252
Сусідство
Коли трохи поживеш у близькому сусідстві з різними істотами, не схожими на тебе, починаєш дивитися на світ їхніми очима. Хоч насправді — Бог їх ...
пятница, 02 марта 2018 00:20

Взорвали офис венгерского общества

  Комментировать
 

Помещение Общества венгерской культуры Закарпатья взорвал неизвестный в ночь на 27 февраля. Сумку с взрывчаткой положил на подоконник здания.

Взрыв повлек пожар. Офис полностью выгорел. Люди не пострадали.

— Против нас осуществили террористический акт, — говорит заместитель главы общества Иосиф Бортко, 60 лет. — Из записей камер видеонаблюдения видно, как неизвестный принес взрывчатку от пешеходного моста. Положил на подоконник и двинулся к венгерскому консульству. Через 7 минут прозвучал взрыв. Был такой силы, что в машинах на другом берегу реки сработала сигнализация.

За месяц Общество венгерской культуры поджигают во второй раз. В ночь на 4 февраля в офис бросили зажигательную смесь трое поляков. Их задержало Агентство внутренней безопасности Польши при поддержке украинских стражей порядка. Двух арестовали. За третьим установили полицейское наблюдение.

Автор: Оксана КНЯЖИК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Взорвали офис венгерского общества». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
марта

"Без родителей осталось 10 детей" - на шахте "Степная" произошел взрыв и обвал

За девять дней марта в Корюковке немцы убили и сожгли 6700 человек

Самое читаемое
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
Актриса пародирует мировых звезд: подборка забавных фото
40
 1 Просмотров: 137640
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
Кейт Миддлтон весело провела время с харизматичной невестой принца Гарри
28
 Просмотров: 102337
Модель plus-size Эшли Грэм потрясла голыми ягодицами во время откровенной фотосессии
Модель plus-size Эшли Грэм потрясла голыми ягодицами во время откровенной фотосессии
18
 Просмотров: 51607
Одна из самых красивых австралиек дала фору Меган Фокс в прозрачном белье
Одна из самых красивых австралиек дала фору Меган Фокс в прозрачном белье
56
 Просмотров: 48436
Показали невероятные снимки девушек до и после макияжа
Показали невероятные снимки девушек до и после макияжа
20
 Просмотров: 48014
Украина
Двум мужчинам назначили принудительные работы для уплаты алиментов
Двум мужчинам назначили принудительные работы для уплаты алиментов
Роман Сущенко встретился с семьей
Роман Сущенко встретился с семьей Просмотров: 99
"Командир напился. Подъехал в "зеленку" на БМВ и расстрелял военный УАЗ"
"Командир напился. Подъехал в "зеленку" на БМВ и расстрелял военный УАЗ" 1 Просмотров: 3672
Российский "Сбербанк" купил две украинских гостиницы
Российский "Сбербанк" купил две украинских гостиницы Просмотров: 153
Шесть тысяч неплательщиков алиментов объявили в розыск
Шесть тысяч неплательщиков алиментов объявили в розыск Просмотров: 108
Больше всего комментируют
18
Боевики изнасиловали и убили 14-летнюю девочку
16
Россия пожаловалась на Украину в Европейский Союз
9
Путин продемонстрировал испытания ракеты, которые закончились неудачей
5
В России испугались участи Хиросимы - Лавров обвинил США в подготовке к ядерному удару
4
Путин дал разрешение на применение вооруженных сил РФ в Крыму
Голосов: 626
Голосование Сколько времени продержится Александр Хацкевич на должности главного тренера киевского "Динамо"?
  • 1) будет уволен после первого матча против "Лацио"
  • 2) будет уволен по окончании cезона
  • 3) Хацкевич всё исправит и будет работать долгое время
Просмотреть