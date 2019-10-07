Выбрали лучшего учителя Украины

В этом году лучшим учителем Украины по версии национальной премии "Глобел Тичер Прайз Юкрейн" стала 43-летняя Наталья Кидалова из города Мелитополь Запорожской области.

- Впервые пришла работать в школу еще студенткой четвертого курса педагогического вуза. В первые дни работы на моей модной дорогой сумочке появилась царапина: "Хорошая". Восприняла это как признание от учеников и гордо носила эту сумку на работу. Готовлюсь к урокам тщательно, чтобы дети хотели быть в классе. Решалась креативно преподавать украинскую литературу. На моих уроках ученики не зубрят стихи Шевченко, а читают рэп по ним, - говорит Наталья Кидалова. Преподает английский и украинский язык и литературу в специализированной школе I-III ступеней №23.

На учительскую премию номинировали почти три тысячи украинских учителей. Из 10 лучших выбрали именно Наталью Кидалову. Церемония награждения проходила в Национальной опере Украины под неизменным лозунгом "# Вчителіважливі". Победительница получила 250 тыс. грн и поездку в Дубай в марте следующего года.

Благодаря ей школа выиграла оборудование для smart-класса: 30 планшетов, интерактивную доску, 15 компьютеров и 10 ноутбуков. Активно участвует в международных программах и проектах. Шесть недель училась в США. Поехала туда по обмену опытом. Вдохновляется для работы йогой на природе.

По народному голосованию лучшим учителем стал 33-летний Олег Слушный из Винницы. Он преподает информатику в местной школе №20. Победил в номинации "Выбор украинцев" с большим отрывом голосов от соперников - более 20%.

- Для меня важно, чтобы мои ученики правильно выбирали себе профессию. Могли реализоваться в жизни. Надо иметь талант замечать одаренных и способных детей. А искусство - развивать их. Для этого постоянно ищу эффективные и инновационные образовательные технологии и методики, - говорит Олег Слушный. За победу получил просветительское путешествие. Полетит перенимать опыт у зарубежных коллег.