Впервые провели операцию по реконструкции лица

Впервые в Украине провели реконструкцию лица. Медики львовской скорой помощи 12 ч. оперировали 20-летнего мужчину.

15 лет тому назад он получил травмы в автомобильной аварии. Тогда врачи не заметили перелом нижней челюсти. Из-за этого парень не мог спать и жевать.

- У пациента не открывался рот. Там разрослась кость и не двигались нормально челюсти, - рассказывает заведующий отделением челюстно-лицевой хирургии Олег Ковтуняк, 56 лет. - В 2016-ом парень получил искусственный сустав. Он нагноился. В 2017 году я его удалил. После этого провели подготовку брекет-системами. Чтобы можно было восстановить сустав, выставить верхнюю и нижнюю челюсть.

Почти 12 часов. команда медиков проводила сложное хирургическое вмешательство.

- Мы устранили разрастание костной ткани, которое мешало открывать рот. Расположили сначала височно-нижнечелюстные суставы, потом выдвинули вперед верхние челюсти и подбородок, - добавляет Олег Ковтуняк. - Сейчас у пациента нет проблем. Чувствует себя удовлетворительно.