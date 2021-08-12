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четверг, 12 августа 2021 06:05

Возле аэропорта нашли останки жертв большевиков

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Останки расстрелянных советской властью людей обнаружили вблизи аэропорта Одессы. Тела лежали в несколько слоев, говорят участники раскопок. Они продолжаются там несколько лет. На этом участке большевики расстреливали в 1930-1940-х.

Человеческие кости раскопала строительная техника.

- Ковш работает под наблюдением поисковых систем. Все находки нумеруют, протоколируют и складируют, - говорит историк Александр Бабич. - Первую яму с остатками обнаружили в северо-западном углу участка. Череп, кости, обувь. Останки лежат на глубине более полутора метров. Есть калоши 1937 года, монеты 1935-го и 1937-го.

Возле Одесского аэропорта может быть похоронено от 5 до 20 тыс. жертв террора, предполагают историки. Во время поисковых работ в 2007 году уже нашли останки 1086 человек.

- Изверг Николай Ежов (народный комиссар внутренних дел СССР в 1936-1938 годах. - ГПУ) дал в свое время на Одесскую область дополнительный лимит на репрессирование 400 человек. А местные "стахановцы" попросили повысить им разрешение на расстрел до трех тысяч человек. И еще поднять до 2,5 тысячи план по второй категории. Это когда могли давать большие сроки без суда.

В будущем власть Одессы на этом месте хочет поставить гаражные кооперативы.

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Дата
12
августа

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