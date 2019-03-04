Во Львове показали "пьяные очки"

 
Ексклюзивы
1/5
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Через интернет или на планшете: как будут проводить перепись населения в Украине
Просмотров: 396
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Дом-музей Ярины Винницкой 80 лет сохраняет семейные сокровища
Просмотров: 2988
Садовый мог договориться о премьерстве
Садовый мог договориться о премьерстве
Просмотров: 1107
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Март будет жестким для Порошенко, Тимошенко и Гриценко
Просмотров: 2097
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 1935
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
Аваков не хочет переизбрания Порошенко
3 Просмотров: 3798
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2439
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
"Держаться за Крым до последнего" - Казарин о том, когда вернем полуостров
1 Просмотров: 1179
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
Скандал с оборонкой будет преследовать Порошенко до дня выборов
4 Просмотров: 2889
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1944
Фото
Все фото
3
4
3
2
2
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Четверо бойцов погибли на фронте
Четверо бойцов погибли на фронте
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В Крыму оккупанты устроили экологическую катастрофу
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
В школу пошли 448 тысяч первоклассников
Видео
Все видео
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Чиновник разбился во время нелегальных гонок
Интервью
1/5
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
Мы должны не допустить ко власти пророссийские силы, потому что последствия для государства будут фатальными - Александр Данилюк
3 Просмотров: 1935
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Как не платить коммунальные, рассказал немецкий эксперт
Просмотров: 2439
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
"Общались с "Осой". Он говорил: молодцы, классно отработали"
1 Просмотров: 1944
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
"Не будет кавалерийской атаки НАТО на Россию" - аналитик Atlantic Council
1 Просмотров: 1440
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
"Ежемесячно платим 3,5 тысячи долларов за интернет. Хватает на письма и скайп" - как делается украинская наука на полюсе
Просмотров: 4419
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
04 марта 2019
1 Просмотров: 387
Двадцять років потому
— Хлопці, а що то за дим зі школи валить? — мати підходить до шкільного паркану й дивиться в бік майстерні. Ми з сусідом Сашком в ...
вторник, 05 марта 2019 06:16

Во Львове показали "пьяные очки"

  Комментировать

Во Львовском университете безопасности и жизнедеятельности продемонстрировали "пьяные очки". Благодаря им люди могут себя почувствовать пьяными без капли алкоголя в крови. Внешне такие очки похожи на горнолыжную маску. Имитируют состояние алкогольного опьянения.

— Стекло в очках искажает реальность, изображение размывается, и поэтому нарушается координация. Их эффект равен дозе от 0,2 до 0,4 промилле. То есть одной выпитой бутылке пива, бокалу вина или рюмке коньяка. С помощью таких очков трезвые лучше поймут всю опасность пьяного вождения, — рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львова.

Изобретение называют профилактикой возможных аварий. Минимальный штраф за вождение в нетрезвом состоянии — 10 200 грн.

От начала 2019 года за вождение в состоянии алкогольного опьянения только во Львове составили более 300 протоколов.

В конце ноября 2018-го года Верховная Рада проголосовала за законопроект, в котором управление транспортным средством в состоянии опьянения относят к уголовным проступкам.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Во Львове показали "пьяные очки"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
Подали 326 тысяч работ: Всемирная организация фотографов выбрала лучшие снимки
30
 Просмотров: 16706
На сторону Украины перешла &quot;Народный герой ДНР&quot;
На сторону Украины перешла "Народный герой ДНР"
 3 Просмотров: 16146
&quot;Жизнь в резервации&quot; - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
"Жизнь в резервации" - как выглядят маленькие города на оккупированных территориях
12
 Просмотров: 14071
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
Снимок украинца попал в фавориты престижного конкурса подводной фотографии
15
 Просмотров: 14068
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг 11 Просмотров: 7344
Украина
Василий Портяк умер в один день с матерью
Василий Портяк умер в один день с матерью Просмотров: 9
Музей науки откроют через три года
Музей науки откроют через три года
Повысили доплаты за участие в Операции объединенных сил
Повысили доплаты за участие в Операции объединенных сил Просмотров: 180
За сжигание травы штрафуют на сумму от 170 до 1190 гривен
За сжигание травы штрафуют на сумму от 170 до 1190 гривен
Украинцы застряли в аэропорту на 12 часов
Украинцы застряли в аэропорту на 12 часов Просмотров: 54
Больше всего комментируют
18
У Тимошенко истерика, она достает все козыри - эксперт
11
Зеленский еще больше оторвался от Порошенко - рейтинг
8
Майкл Щур поймал Зеленского на обмане
6
Порошенко уволил своего друга Гладковского
5
"Он должен показать, что способен продемонстрировать человечность" - сын жертвы "Новачка" написал Путіну
Голосов: 431
Голосование Что может помочь "Динамо" пройти "Челси"?
  • 1) соперник cейчас не так силён, как на старте сезона
  • 2) надёжная игра в обороне и фееричный Бойко
  • 3) повторный домашний матч и 70000 зрителей
  • 4) ничего
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua