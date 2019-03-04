Во Львове показали "пьяные очки"

Во Львовском университете безопасности и жизнедеятельности продемонстрировали "пьяные очки". Благодаря им люди могут себя почувствовать пьяными без капли алкоголя в крови. Внешне такие очки похожи на горнолыжную маску. Имитируют состояние алкогольного опьянения.

— Стекло в очках искажает реальность, изображение размывается, и поэтому нарушается координация. Их эффект равен дозе от 0,2 до 0,4 промилле. То есть одной выпитой бутылке пива, бокалу вина или рюмке коньяка. С помощью таких очков трезвые лучше поймут всю опасность пьяного вождения, — рассказали в пресс-службе патрульной полиции Львова.

Изобретение называют профилактикой возможных аварий. Минимальный штраф за вождение в нетрезвом состоянии — 10 200 грн.

От начала 2019 года за вождение в состоянии алкогольного опьянения только во Львове составили более 300 протоколов.

В конце ноября 2018-го года Верховная Рада проголосовала за законопроект, в котором управление транспортным средством в состоянии опьянения относят к уголовным проступкам.