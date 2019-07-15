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вторник, 16 июля 2019 07:25

Владимира Салитра убили из крупнокалиберной винтовки

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В полночь 11 июля российские боевики убили из снайперской винтовки калибра 12,7 мм солдата 29-летнего Владимира Салитра. Стоял на наблюдательном посту вблизи села Тарамчук Марьинского района Донецкой области.

Владимир родом из Львовской области. Служил в Вооруженных силах Украины с ноября 2016 года. Подписал контракт с 24-й механизированной бригадой им. Короля Даниила. Имел звание старшего солдата, был в должности заместителя командира боевой машины. 24 июля ему должно было исполниться 30 лет. За два дня до гибели командование части подало Владимира к награде - за образцовую службу.

У Владимира Салитра остались младшие брат и сестра. Он - восьмой военный, которого российские террористы убили в июле на Донбассе.

Автор: Марьяна ЧОРНИЕВИЧ
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