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среда, 16 октября 2019 00:35

Владимир Панченко умер на Покров

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— Когда началась эта история и разошлась первая информация, у меня была колоссальная поддержка очень многих людей. Это стало для меня терапией. Теперь нет другого выхода — надо поправляться, — говорил писатель 65-летний Владимир ПАНЧЕНКО летом 2018-го. За несколько месяцев до того появилось сообщение о его болезни. Неравнодушные перечисляли деньги ему на операцию и лечение. Вечером 14 октября Владимира Евгеньевича не стало. Диагноз не разглашают.

Владимир Панченко родом из села Демидовка Любашовского района Одесской области. Окончил филологический факультет Одесского государственного университета им. Ильи Мечникова. Шесть лет там преподавал. Впоследствии переехал в Кропивницкий. Преподавал в пединституте им. Владимира Винниченко. В 1990-м стал депутатом первого созыва Верховной Рады. Руководил Центром исследований современной литературы при Киево-Могилянской академии. В 2007-м основал литературный портал "Литакцент". Был участником объединения интеллектуалов "Инициативная группа "Первого декабря".

— С 2018 года увидели свет три его книги. Владимир будто заклинал смерть бешеной работой, — говорит кинокритик 69-летний Сергей Трымбач. — Он был солнечным человеком, безмерно богатым, прежде всего — талантом человечности.

Защитил докторскую диссертацию по творчеству Владимира Винниченко. Автор ряда трудов по истории украинской литературы.

— Все книги Панченко очень похожи на него — умные, литературно артистические и за каждой угадывается целая библиотека, к которой он тянулся своим ищущим и смелым умом, — говорит писатель Михаил Слабошпицкий, 73 года. — Он мужественно шел до конца своих дней. Только несколько раз оговорился, что вышел на "особую творческую форму".

С Владимиром Панченко будут прощаться в Кропивницком 17 октября возле памятника Владимиру Винниченко. Такова была последняя воля покойного. Остались жена Людмила Дмитриевна и двое детей: сын Ярослав — историк, дочь Олеся — дизайнер.

Автор: Ирина ШЕВЧЕНКО
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