Верховная Рада продлила на год особый статус Донбасса

Верховная Рада продлила до 31 декабря 2020 года действие Закона об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Решение приняли 12 декабря.

"За" проголосовали 320 народных депутатов. Не поддержали "Батькивщина" и "Голос".

О принятии законопроекта накануне говорил президент Владимир Зеленский после нормандских переговоров в Париже 9 декабря.

Закон об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО парламент принял в сентябре 2014-го - на три года. В 2018-м продлили на год.

Согласно ему особый порядок начинает действовать после вывода российских вооруженных формирований, их военной техники, боевиков с территории Украины. Планировались местные выборы на 7 декабря 2014 года. Предполагалось назначение руководителей судов и прокуратуры с согласия местных властей, создание отрядов "народной милиции", использование русского языка в органах власти и судопроизводстве, амнистия боевиков, сотрудничество с РФ.