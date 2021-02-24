Вакцинация может стать процедурой для избранных

- Вакцинация в Украине может стать процедурой для избранных. Закупленных вакцин на всех не хватит, - говорит 32-летний Глеб Каневский, председатель экспертной организации "СтейтВотч".

- Министерство здравоохранения провалило не только вакцинацию. Не обеспечили тестирование и необходимое в больнице - средства индивидуальной защиты, кислород, аппараты ИВЛ.

Есть две основные причины. В Минздраве постоянно менялись кадры. Когда часто меняют ответственных за финансы, закупки, коммуникации с международными поставщиками - получаем такой результат. Вторая проблема - коррупция. Директор государственного предприятия "Медзакупки" Арсен Жумадилов обвинил министра здравоохранения Максима Спепанова в давлении (Жумадилов обратился в НАБУ с заявлением о злоупотреблениях при закупке вакцин со стороны Минздрава. В Бюро открыли уголовное производство. - ГПУ). Тот вмешивался в работу предприятия, которое должно проводить прозрачные аукционы и закупать лекарства по бюджетным программам. В частности, все медицинские товары для борьбы с пандемией.

Степанова обвиняют, что единолично выбрал компанию-посредника "Лекхим" для поставки китайской вакцины "Синовак". За нее 30 декабря заплатили 964 миллиона гривен. До сих пор ни одна доза не прибыла.

Мы нашли транш в 1,3 миллиарда гривен. Эти деньги министерство заплатило за какую-то вакцину. Нет информации - за какую, по какому соглашению, на каких условиях. Можем предположить, что за индийскую "АстраЗенека". Но Минздрав скрывает информацию.

Исследовали протоколы заседаний Офиса президента по борьбе с пандемией. Такие встречи должны протоколироваться, потому что на них принимают решения - что будет делать Степанов, что - Аваков, что - руководитель Минфина. Последний раз такие решения фиксировали в конце марта 2020 года. А потом перестали. Впечатление, что Зеленский и его команда понимают недостатки, но не признают. И не оставляют следов, чтобы их действиям нельзя было дать правовую оценку.