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пятница, 22 ноября 2019 00:35

В водоемах исчезает рыба

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Из украинских водоемов исчезают чехонь, линь, голавль, сазан, жерех. На это влияют браконьеры. Их за последние 20 лет увеличилось почти в шесть раз, по данным Ассоциации рыболовов Украины.

В год незаконно вылавливают около 80 тыс. т рыбы.

- Теневой рынок приблизился к обороту в 6 миллиардов гривен, - говорит председатель Ассоциации рыболовов Александр Чистяков, 59 лет. - Рыбоохрана превратилась в пособника и сама подталкивает браконьеров на преступления. Существуют определенные коррупционные схемы. Это пик убийства рыбной отрасли Украины.

Распространенного промышленного вида леща по сравнению с 2000 годом в наших водоемах осталось не более 25%, щуки - 15%, судака и сома - 8%. Об этом говорят ученые. А чехонь, линь, голавль, сазан, жерех вообще на грани вымирания.

В прошлом году задержали 104 тыс. браконьеров.

- Нерациональное использование рыбного ресурса и его уничтожение приведут к тому, что к 2050 году в отечественных водоемах может исчезнуть рыба, - добавляет Чистяков. - Кроме браконьерства, еще много факторов, которые на это влияют. В частности, экологическое загрязнение рек и незаконный промысел - когда рыболовы таскают из водоемов гораздо больше рыбы, чем разрешено.

В Министерстве энергетики и защиты окружающей среды создали следственную комиссию, которая будет расследовать деятельность Государственного рыбного агентства.

Автор: Анна ЛАКИЗА
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