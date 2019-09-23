В Украине вымирают мужчины

Смертность мужчин в Украине в пять-семь раз выше, чем в европейских странах. Это становится причиной вымирания нации.

- У нас слишком много умирает мужчин трудоспособного возраста, - говорит 69-летняя Элла Либанова из Национальной академии наук Украины. - Цифры в 4-5-7 раз больше, чем в Швеции или Швейцарии. В Польше умирают вдвое меньше.

Причиной высокой смертности ученые называют образ жизни украинцев.

- В бедных странах люди традиционно умирают чаще, чем в развитых, - говорит социолог 69-летний Евгений Головаха. - Как мужчины, так и женщины. Это связано с низким уровнем жизни. Однако украинские мужчины чаще ведут нездоровый образ жизни. Злоупотребляют алкоголем, курят, часто погибают от несчастных случаев, аварий. В Украине не развита культура физических нагрузок, как в Европе. Люди не занимаются физкультурой, не поддерживают физическую форму. Есть низкий уровень медицинской помощи.

Смертность мужчин можно уменьшить.

- Еще со школы у мальчиков надо формировать ответственное отношение к жизни, учить ценить ее, - добавляет Евгений Головаха. - С детства демонстрировать здоровый образ жизни, гармонию в семье, получать впечатления от путешествий. Тогда молодые люди будут настроены на новый образ жизни.

На 100 умерших в Украине приходится 49 новорожденных. Рождаемость - на среднеевропейском уровне. В новом отчете ООН спрогнозировали, что население Украины сократится. В 2030-ом украинцев будет 40 млн, в 2050-м - 35 млн.