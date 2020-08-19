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четверг, 20 августа 2020 05:35

В Полтаве заработала "Карта перемен"

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Проект "Карта перемен" заработал в Полтаве с 13 августа. Объединил людей, которые будут решать проблемы местных жителей.

Создать "Карту изменений Полтавы" предложил автор микрорайона "Садовый" в селе Рассошенцы Щербановской объединенной территориальной общины Полтавской области Сергей Иващенко. Обратиться за помощью к проекту может каждый. Достаточно оставить заявку на сайте, описать проблему, указать адрес и добавить фото. Отметка с заявленным вопросом появится на онлайн-карте.

Специалисты уже занимаются заброшенными детскими площадками в селе Рыбцы на окраине областного центра. С этой проблемой к "Карте перемен" обратилась местная жительница Оксана Новицкая.

- Есть возможность взяться за это. Надо некоторое время, но решим, - говорит Сергей Иващенко. - Интерактивную карту создали, чтобы было удобно собирать проблемы по городу. Все идеи поступают от полтавчан. Именно они будут решать, где и что стоит сделать.

Ответственным за обновление детских площадок в Рыбцах назначили Юрия Бражника.

- Понимаем, что детские площадки - это популярная проблема, и у каждого своя специфика. Если на некоторых не хватает только мелочей, то другие полностью разрушены, - говорит Бражник. - Есть площадки без ограждения, а рядом - проезжая часть. Такими нюансами надо заниматься в первую очередь.

Когда вопрос с запущенной детской площадкой закроют, отметка с заявкой на карте станет зеленой, объясняют в "Карте перемен". Вопросы, требующие решения, изображены красным цветом. За них специалисты обещают взяться в ближайшее время.

Автор: Ярослава ПОНОМАРЕНКО
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