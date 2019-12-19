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пятница, 20 декабря 2019 00:20

В областной больнице пересадили костный мозг

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В областном онкологическом диспансере Черкасс впервые пересадили костный мозг. Город стал третьим в Украине, где успешно сделали такую операцию. Раньше их делали только в Киеве и Львове.

Трансплантацию провели пациентке, у которой обнаружили миелому - злокачественную опухоль из клеток костного мозга. Кровь прогнали через специальный прибор и отобрали здоровые стволовые клетки. Их пересадили женщине. Процедура напоминала обычное переливание. Клетки должны прижиться за несколько недель.

Сейчас пациентка находится в изолированной палате. Ее данные не разглашаются.

Наладить пересадку костного мозга в Черкассах пытались последние 20 лет. Однако не хватало средств на оснащение лаборатории. В этом году деньги выделили из областного бюджета. Врачи онкодиспансера прошли стажировку в Латвии.

- Увидела, что ваши медики имеют высокий уровень. Трудились с утра до ночи. Вышло хорошее сотрудничество. Пытались дать им максимум информации - теоретической и практической, - говорит руководитель рижского Центра гематологической трансплантации Ильзе Троцюка.

Подобную операцию в Черкассах ожидают еще шесть пациентов.

- Ежегодно в трансплантации костного мозга в Украине нуждаются 600-800 человек. Мощностей Киева и Львова недостаточно. Идеально, если центры ТКМ будут действовать в каждой области, - говорит председатель Национального движения за трансплантацию Юрий Андреев, 31 год. - Подобные операции за рубежом стоят от 2,2 миллиона гривен. Если посчитать стоимость медикаментов, зарплаты врачей и расходные материалы в Украине - получится в три раза дешевле.

За шесть месяцев 2019-го государство оплатило трансплантации за рубежом более 100 украинцам.

Автор: Анна ОРЕЛ
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