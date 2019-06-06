Пропускной режим ввели в оккупированном пророссийскими боевиками поселке Седово Новоазовского района Донецкой области. Пропуска будут выдавать только зарегистрированным в районе. Туристы будут оформлять "миграционную карту" на блокпосту при въезде в Новоазовский район.

— На блокпостах стоим по 2 часа. Жара — 30 градусов. Пропускают очень медленно, — говорит 42-летняя Тамара Волощук из Донецка. — Места в пансионате бронировали за два месяца. Администратор по телефону предупредила, что будет много отдыхающих из Луганска.

Самый дешевый двухместный номер стоит 102 грн за сутки. В нем есть кондиционер, холодильник, телевизор, туалет. На балконах — пластиковая мебель.

— Холодная вода круглосуточно. Горячая есть только в номерах повышенного комфорта, — продолжает Тамара Волощук. — Самый дорогой — "люкс" за 1021 рубль. В нем есть гостиная, спальня, ванная комната, балкон. На территории пансионата есть бассейн, детские карусели, аниматор, парковка. Даже мангал можно взять напрокат. Работает столовая. Двухразовое питание — 155 гривен, трехразовое — 216 в сутки. За пользованием бассейном надо платить. Дневной абонемент стоит 90 гривен. Парковка — 20 грн в день. Из бесплатного есть вай-фай.

За неделю отдыха тратим около 6 тысяч гривен. Часть денег дали мои родители, чтобы впервые свозить 6-летнюю внучку к морю, — добавляет Тамара. — Пансионат в 300 метрах от моря, на так называемой второй линии. Купаться можно только на косе ландшафтного парка Меотида. Там чистая вода. Из-за большого количества туристов на других пляжах грязно. В море плавают пакеты, пачки из-под сухариков, бутылки.

Билет на автобус Донецк — Седово стоит 62,49 грн. Время в пути — 3 часа. 20 мин. Проезжает Тельманово и Новоазовск.

— Этот курорт — не самое плохое место для молодежи, — говорит 24-летняя Алина Гусак из оккупированного Чистяково (до 2016 года город Торез. — ГПУ). - До десяти вечера закрываются все магазины. Дискотека — до комендантского часа. В поселке работает музей и два рынка. Но зачем нам такой культурный досуг? За четыре дня потратила всю зарплату — 3500 гривен. За эти деньги могу на выходные поехать отдохнуть в российский Таганрог. Автобус туда стоит 117,62 гривны. Цены на проживание такие же. Но море чище, потому что нет такого наплыва людей. Каждую ночь работают дискотеки, клубы.

В Донецке туристические операторы предлагают отдохнуть на российских морских курортах и в непризнанной Абхазии. Некоторые агентства продают горящие туры в Европу.

— Семь ночей в Гаграх стоят 1347 гривен. Это цена на одного человека при двухмесном размещении. Без транспортных расходов и питания в номере. — рассказывает 26-летняя Надежда. Фамилию не указывает. Работает в туристическом агентстве. - Пляж - в 2,5 километра. Это горящая путевка. Если нужен транспорт, предоставим за отдельную плату.

— Прошлым летом отдыхали семьей в Абхазии. Снимали дом возле моря, — рассказывает 43-летний Владимир Волощук из оккупированного Харцызска. — Ехали своим транспортом. Питались в местных заведениях. Абхазцы знают, где лучше пообедать. Советовал мужчина, у которого снимали помещение. В магазинах покупали только воду и соки. На рынок ходили только раз. Местные часто обманывают в ценах. Отвернешься, добавят 300 граммов на винограде.

Большие суммы денег лучше не светить на людях, могут обокрасть. Туристам из ДНР здесь рады, потому что можно с них содрать больше денег. Они считают, что это территория России. Но не знают, что зарплаты небольшие.

За неделю на отдых потратили 9 тысяч гривен — все наши с женой сбережения за год.

Продают туры в Европу

Донецкий туристический оператор "Яснатур" на своем сайте предлагает путевки в Испанию по 3614, 34 грн. В цену заложен перелет и проживание в четырехместном номере.

— Бронировать билеты нужно очень быстро. На следующий день их может уже не быть, — рассказывает 41-летняя Лидия Калач из оккупированного Донецка. - Но в агентстве не предупреждают, что вы сами едете из ДНР в Москву, на курорте до моря не менее 5 километров, вместо отеля бронируют хостел. Почитала отзывы и отказалась от поездки.

Работаю на двух работах, дочь тоже помогает финансово. Мы за год насобирали деньги в Грузию. Туры на двоих всегда дешевле. Чтобы успеть на самолет, из Донецка доехала до Днипра на машине. Далее в Киев поездом, затем-самолетом в Тбилиси. Путевку брала в интернете у украинского туроператора. Внесла 50 процентов предоплаты с карты. Отдых на пять дней обошелся в 12 тысяч гривен. Знакомые за неделю в Сочи в два раза дороже заплатили.