В двух селах установили 100 камер наблюдения

На Львовщине в селах Солонка и Малечковичи Пустомытовского района по инициативе участкового установили больше 100 камер видеонаблюдения. Преступлений стало меньше.

— До того, как установили камеры, я почти ежедневно регистрировал кражи, хулиганства. Сейчас уровень преступности упал на 70 процентов, — говорит 34-летний Роман Таратула, старший участковый офицер Пустомытовского отделения полиции.

Камеры закупили за средства местного бюджета и предпринимателей. За четыре года их установили на центральных улицах, возле админзданий, школ, садиков. Кое-кто из владельцев частных домов покупал оборудование сам, его подключали к общей сети.

— Планируем установить еще 200 камер по всей территориальнй громаде. Люди почувствовали, что жизнь стала спокойнее, — говорит сельский председатель Солонки Виталий Ткачук, 57 лет.

За последний год в селе не случилось ни одной квартирной кражи, говорят в полиции.