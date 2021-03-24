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среда, 24 марта 2021 12:23

Две пули в сердце: лидера "Правого сектора-Запад" расстреляли возле кафе
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7 лет назад возле кафе "Три карася" за селом Бармаки в Ровенской области бойцы милицейского спецподразделения "Сокол" расстреляли 51-летнего Александра Музычко по прозвищу Саша Белый. Координировал "Правый сектор" в Западной Украине. Пули попали в ноги и сердце. Милиционеры говорили, что стреляли только по ногам, в сердце он выстрелил сам. Однако экспертиза это не подтвердила.

Автор: espreso.tv
  24 марта 7 лет назад возле кафе за селом Бармаки в Ровенской спецназовцы расстреляли 51-летнего Александра Музычко по прозвищу Саша Белый. Координировал "Правый сектор" в Западной Украине
24 марта 7 лет назад возле кафе за селом Бармаки в Ровенской спецназовцы расстреляли 51-летнего Александра Музычко по прозвищу Саша Белый. Координировал "Правый сектор" в Западной Украине

Музычко был в розыске с 8 марта за хулиганство и угрозы правоохранителям. Также его обвиняли в рэкете. Мол, был членом организованной вооруженной преступной группы, которая нападала на территории Ровенской и нескольких других областей.

Автор: charivne.info
  На убитом была разорвана одежда, в карманах остались деньги и мобильные телефоны, на груди - 2 стреляные раны. Экспертиза не подтвердила, что в сердце стрелял сам
На убитом была разорвана одежда, в карманах остались деньги и мобильные телефоны, на груди - 2 стреляные раны. Экспертиза не подтвердила, что в сердце стрелял сам

"Он не раз говорил, что повесит Авакова как собаку на воротах. Вот и поплатился. Приехали 30 человек на одного, всадили пять пуль, а потом сказали, что он сам. Разве можно самому себе в сердце два раза выстрелить?" - говорил тогда Gazeta.ua отец Иван Дмитриевич.

Автор: Gazeta.ua
  Родители Саши Белого Елена и Иван Музычко у колодца на своем дворе в селе Бармаки под Ровно
Родители Саши Белого Елена и Иван Музычко у колодца на своем дворе в селе Бармаки под Ровно

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За месяц до гибели Музычко пришел к прокурору Ровенской районной прокуратуры Андрею Таргонию с оружием, словесно унизил его и ударил. А министра внутренних дел Арсена Авакова публично пообещал повесить "как собаку". Говорил, что если люди Авакова приедут на территорию Ровенской области задерживать его, то он их уничтожит и после этого поедет "брать Киев". О том, что его могут ликвидировать, знал. Ходил все время в бронежилете. И записал по этому поводу видеообращение. Якобы руководство Генпрокуратуры и МВД Украины приняли решение о его физическом уничтожении или захвате и выдаче России для того, чтобы потом все списать на спецслужбы РФ.

"Саша знал, к чему все шло. Последние месяцы ходил в бронежилете. За несколько дней до гибели подарил его лидеру "Правого сектора" Дмитрию Ярошу. В последние дни приезжал домой с автоматом на плече, с четырьмя охранниками. Я говорю: "Саш, ты очень неосторожен". Он рассмеялся. Ничего и никого не боялся. Такое впечатление, что сам на это шел. Иначе как объяснить, что на всю страну кричал: "Повешу Авакова на воротах, как собаку", - рассказывал друг и сосед Леонид Станкевич.

Автор: REUTERS
  Пули попали в ноги и две - сердце. Милиционеры
Пули попали в ноги и две - сердце. Милиционеры

Активисты и волонтеры называют смерть Музычко позором и предательством Революции достоинства.

"Сегодня годовщина нашего позора. В этот день менты без суда и следствия расстреляли Сашу Музычко - "Белого". Легендарного командира УНА-УНСО, героя Грузии, Чечни и Майдана. Неудобного. Неуправляемого. Неучтивого. Незаконопослушного. Часто неприятного. Но нашего. Мы проглотили это дерзкое убийство и сделали вид, что поверили в шитую белыми нитками официальную версию МВД, освященную именем вновь "революционного" министра - да, того самого, что до сих пор в этом кресле, и его замов, рекрутируемых из рядов Майдана - которых ментовская машина уже через полгода выбросила изнутри как чужеродный элемент одноразового использования. Мы же все знали и понимали. Мы же ни на минуту не верили. Но подыграли убийцам и умолчали", - говорит ветеран российско-украинской войны Евгений Дикий.

Автор: charivne.info
  Александра Музычко похоронили на кладбище "Молодежное" в Ровно
Александра Музычко похоронили на кладбище "Молодежное" в Ровно

Можно много рассуждать по поводу его методов борьбы. Но он всегда был за справедливость, говорит волонтер и медиааналитик Назар Приходько.

"Знаю одно: если бы он был жив, то, учитывая всю несправедливость по отношению к истинным и настоящим людям, которых мучают в аваковских казематах, он бы 20 марта под Офис президента пришел не с баллончиком краски, а с автоматом, и повторил бы свое легендарное: "Править будет тот, у кого есть автомат Калашникова! Пока все не устаканится и у нас будет государство, будет реформированная полиция, которая будет следить за порядком, и все будут равны перед законом", - говорит Приходько.

Музычко увлекался охотой и рыбалкой, боксом и восточными единоборствами. Жены и детей не имел. Его похоронили на кладбище "Молодежное" в Ровно, рядом с тремя Героями Небесной сотни.

Александр Музычко жил в селе Бармаки в 7 км от Ровно. Последние 10 лет строил дом неподалеку от родителей. 4 года жил там. За год до смерти говорил, "15 лет строю дом. Как закончу, может, найдется порядочная женщина. Поженимся, и она родит мне детей ". Незадолго до убийства завязал отношения с женщиной. Первый и последний раз ее видели на похоронах у Александра.

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Дата
24
марта

Две пули в сердце: лидера "Правого сектора-Запад" расстреляли возле кафе

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