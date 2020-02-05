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четверг, 06 февраля 2020 00:10

В 18 областях школы закрыли на карантин

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Большинство школ в 18 областях закрыли на карантин. Больше всего больных гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями — на Тернопольщине, Житомирщине и Хмельнитчине.

С октября гриппом и ОРВИ переболели почти 2,5 млн украинцев. 13 умерли от осложнений. Количество больных возросло во второй половине января. А в конце месяца заболеваемость превысила эпидемический порог на 1,4%, говорят медики.

— Этот показатель еще не означает, что началась эпидемия гриппа, но указывает на увеличение интенсивности заболевания, — говорит бывшая исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун, 57 лет. — Фиксируют эпидемию, когда показатели заболеваемости становятся средние, высокие или очень высокие. Пока такого нет.

Врачи советуют сосредоточиться на профилактике — регулярно проветривать и убирать жилище, чаще мыть руки, пить много жидкости, больше двигаться, не трогать лицо грязными руками. От гриппа также вакцинируются.

— Это особенно важно сделать людям, которые имеют хронические заболевания. Также детям и беременным, — добавляет Ульяна Супрун. - На 100 процентов прививки от болезни не уберегут. Но облегчают ее течение и защищают от осложнений.

Автор: Алена ДРИГВАЛЬ
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