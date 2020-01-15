Украинский самолет могли сбить русской ракетой

Иранские военные из Корпуса стражей исламской революции могли сбить украинский "Боинг-737" из зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1" российского производства. Эти ЗРК есть на вооружении в армии РФ. Иран признал, что сбил самолет 11 января.

Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" вылетел из аэропорта иранской столицы Тегеран 8 января в 4:38. Следовал в Киев. Был сбит на высоте 2,4 тыс. м. Погибли 176 человек. Среди них 11 украинцев — девять членов экипажа и два пассажира.

Борт после взлета отклонился от маршрута в сторону секретной военной базы и был ошибочно воспринят как вражеский объект, заявили власти Ирана. Президент Хассан Рухани пообещал наказать виновных и выплатить компенсации.

— Никакого самовольного отклонения не было. Пилоты действовали строго с разрешения диспетчера, — говорит вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский. — Иран должен был закрыть аэропорт. И после этого стреляйте, сколько хотите (за несколько часов до трагедии иранские военные выпустили ракеты по базе США в соседнем Ираке. Ответили за ликвидацию американцами генерала Касема Сулеймани 3 января. — ГПУ). Должны взять полную ответственность на себя. Без каких-либо "но".

До признания вины Иран настаивал на версии технической неисправности самолета. Позицию изменили, потому что недалеко от места падения лайнера нашли часть ракеты, а в интернете появилось видео возможного попадания снаряда в воздушное судно.

Версию уничтожения до иранского заявления подтвердили и украинские эксперты, которых допустили на место катастрофы. Обнаружили в обшивке самолета пробоины от осколков ракеты, несмотря на то, что большую их часть 9 января иранцы вывезли. Оставшиеся сгребали бульдозером в кучу.

Тела пассажиров перевезли в иранские лаборатории. Их будут опознавать с помощью сравнения ДНК. Родственники погибших украинцев передали необходимый для этого биологический материал. Останки экипажа и двух пассажиров вернут в Украину 20-21 января, по предварительным данным.

Украина должна запретить отечественным лайнерам летать в страны с военными конфликтами или беспорядками, говорит правозащитник Эдуард БАГИРОВ, 52 года:

— Нужно внести в законодательную базу соответствующие изменения. Так избежим повторения трагедии. В ближайшие годы не нужно летать в Иран. Ситуация там напряженная.

Правительство и Министерство юстиции должны определить группу юристов от государства. Они должны представлять интересы семей украинских жертв, добавляет эксперт:

— Иран обязан выплатить компенсацию семьям. Минимум по миллиону долларов за каждого погибшего. Должны компенсировать стоимость самолета "Международным авиалиниям Украины".

Наша Генеральная прокуратура должна назвать виновного в катастрофе. Генерал из Корпуса стражей исламской революции в этом признался ("Хотел бы умереть в этом самолете, чем переживать такую ошибку", — заявил командующий аэрокосмических сил КСИР Амир Али Хаджизаде. — ГПУ). Наши правоохранительные органы должны его допросить и привлечь к ответственности. На этом должен настаивать украинский президент. Нельзя допустить, чтобы виновным сделали какого-то сержанта.

Украина выплатит семьям погибших граждан по 200 тыс. грн. Получат средства и от авиакомпании МАУ.