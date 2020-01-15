Украинский самолет могли сбить русской ракетой

 
Ексклюзивы
1/5
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Немцы зарабатывают в 17 раз больше: когда в Украине вырастут зарплаты
Просмотров: 639
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Чтобы не отжимали так, как при Януковиче – экономист дал советы относительно рынка земли
Просмотров: 333
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
"Почему квартиру можешь продать или купить, а землю нет?" – социолог
1 Просмотров: 423
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Увеличили почти вдвое экспорт агропродукции за границу, но это не улучшит жизнь украинцев
Просмотров: 360
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Без своего кинематографа Украина не будет успешной – Филипп Ильенко
Просмотров: 261
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
Цель Путина – создать в Украине условия, когда мы прекратим сопротивляться оккупации
1 Просмотров: 1503
Сколько стоит партия
Сколько стоит партия
Просмотров: 468
Какой будет судьба "Слуги народа"
Какой будет судьба "Слуги народа"
1 Просмотров: 2376
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
Если Зеленский будет подыгрывать Путину, начнется гражданская война
8 Просмотров: 3213
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
Украиноязычным легче противостоять российской пропаганде
9 Просмотров: 3843
Фото
Все фото
3
4
6
3
4
За неделю оккупанты убили трех воинов
За неделю оккупанты убили трех воинов
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Россияне убили четырех морпехов под Павлополем
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
Дмитрий Лисовол боролся за жизнь пять часов
21 человек погиб во время теракта в Крыму
21 человек погиб во время теракта в Крыму
Гусь свинье — не баран капусте
Гусь свинье — не баран капусте
Интервью
1/5
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Политическое поражение Зеленского и новые схемы: фермер рассказал о последствиях земельного закона
Просмотров: 729
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
Украинцы массово учат немецкий язык, чтобы ехать на заработки
1 Просмотров: 2655
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Россия сейчас является одним из крупнейших врагов цивилизованного мира - авторка романа об альтернативной истории Украины
Просмотров: 2034
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
Сильный и независимый Зеленский опасен для Коломойского – эксперт
1 Просмотров: 2880
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
"Стояли на блокпосту, приехало руководство и забрало у нас патроны" - полицейский о начале оккупации Донбасса
Просмотров: 3906
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
09 января 2020
1 Просмотров: 945
Ми з граком
Недавно мене концептуально розчулив один грак. Їх тепер у Києві побільшало, бо яка-не-яка — а таки зима, і граки перебралися сюди з холодних ...
четверг, 16 января 2020 00:50

Украинский самолет могли сбить русской ракетой

  Комментировать

Иранские военные из Корпуса стражей исламской революции могли сбить украинский "Боинг-737" из зенитно-ракетного комплекса "Тор-М1" российского производства. Эти ЗРК есть на вооружении в армии РФ. Иран признал, что сбил самолет 11 января.

Лайнер компании "Международные авиалинии Украины" вылетел из аэропорта иранской столицы Тегеран 8 января в 4:38. Следовал в Киев. Был сбит на высоте 2,4 тыс. м. Погибли 176 человек. Среди них 11 украинцев — девять членов экипажа и два пассажира.

Борт после взлета отклонился от маршрута в сторону секретной военной базы и был ошибочно воспринят как вражеский объект, заявили власти Ирана. Президент Хассан Рухани пообещал наказать виновных и выплатить компенсации.

— Никакого самовольного отклонения не было. Пилоты действовали строго с разрешения диспетчера, — говорит вице-президент МАУ по летной работе Игорь Сосновский. — Иран должен был закрыть аэропорт. И после этого стреляйте, сколько хотите (за несколько часов до трагедии иранские военные выпустили ракеты по базе США в соседнем Ираке. Ответили за ликвидацию американцами генерала Касема Сулеймани 3 января. — ГПУ). Должны взять полную ответственность на себя. Без каких-либо "но".

До признания вины Иран настаивал на версии технической неисправности самолета. Позицию изменили, потому что недалеко от места падения лайнера нашли часть ракеты, а в интернете появилось видео возможного попадания снаряда в воздушное судно.

Версию уничтожения до иранского заявления подтвердили и украинские эксперты, которых допустили на место катастрофы. Обнаружили в обшивке самолета пробоины от осколков ракеты, несмотря на то, что большую их часть 9 января иранцы вывезли. Оставшиеся сгребали бульдозером в кучу.

Тела пассажиров перевезли в иранские лаборатории. Их будут опознавать с помощью сравнения ДНК. Родственники погибших украинцев передали необходимый для этого биологический материал. Останки экипажа и двух пассажиров вернут в Украину 20-21 января, по предварительным данным.

Украина должна запретить отечественным лайнерам летать в страны с военными конфликтами или беспорядками, говорит правозащитник Эдуард БАГИРОВ, 52 года:

— Нужно внести в законодательную базу соответствующие изменения. Так избежим повторения трагедии. В ближайшие годы не нужно летать в Иран. Ситуация там напряженная.

Правительство и Министерство юстиции должны определить группу юристов от государства. Они должны представлять интересы семей украинских жертв, добавляет эксперт:

— Иран обязан выплатить компенсацию семьям. Минимум по миллиону долларов за каждого погибшего. Должны компенсировать стоимость самолета "Международным авиалиниям Украины".

Наша Генеральная прокуратура должна назвать виновного в катастрофе. Генерал из Корпуса стражей исламской революции в этом признался ("Хотел бы умереть в этом самолете, чем переживать такую ошибку", — заявил командующий аэрокосмических сил КСИР Амир Али Хаджизаде. — ГПУ). Наши правоохранительные органы должны его допросить и привлечь к ответственности. На этом должен настаивать украинский президент. Нельзя допустить, чтобы виновным сделали какого-то сержанта.

Украина выплатит семьям погибших граждан по 200 тыс. грн. Получат средства и от авиакомпании МАУ.

Автор: Соломия ЦУРА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Украинский самолет могли сбить русской ракетой». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
&quot;Слуги&quot; с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон
"Слуги" с фракцией Тимошенко проголосовали в унисон 1 Просмотров: 16668
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
Без фотошопа: Кардашьян тайно сняли на пляже в бикини
10
 Просмотров: 16382
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением
Зарплата в 40 тыс. грн, пенсия в 20 тыс. грн — министр экономики шокировал заявлением Просмотров: 12501
Показали забавных животных, у которых &quot;села батарейка&quot;
Показали забавных животных, у которых "села батарейка"
22
 Просмотров: 11754
&quot;Все буде добре&quot;. В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву
"Все буде добре". В центре Киева обокрали телеведущую Надежду Матвееву Просмотров: 10332
Украина
Кубики льда держат у предплечья
Кубики льда держат у предплечья
В мешках на мусорнике нашли убитых животных
В мешках на мусорнике нашли убитых животных
Открыли кафе с официантами с синдромом Дауна
Открыли кафе с официантами с синдромом Дауна
Ожидается новая волна гриппа
Ожидается новая волна гриппа
Рекламы на русском языке не будет
Рекламы на русском языке не будет Просмотров: 9
Больше всего комментируют
11
Местные выборы в Киеве: жители столицы признались, кого хотят видеть мэром – социсследование
2
Посольство в Иране заявляло о технических причинах падения самолета из-за приказа СНБО - Данилов
2
Самолет МАУ могли сбить намеренно – советник Зеленского
1
В Украине нет правоохранительной системы - Роман Синицын
1
Авиакатастрофа в Иране: идентифицировали тело первого погибшего украинца
Голосов: 1725
Голосование Кто является лучшим футболистом всех времён?
  • 1) Пеле
  • 2) Диего Марадона
  • 3) Лионель Месси
  • 4) Йоханн Кройфф
  • 5) Роналдо-бразилец
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua