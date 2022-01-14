"Люди выстояли – не выдержал бетон": чтим погибших киборгов

Фото: Сергей Лойко

16 января Украина чтит память киборгов – защитников Донецкого аэропорта.

Первой страницей войны на Донбассе стала именно оборона ДАП, известная теперь фразой "Люди выстояли – не выдержал бетон". Бои за Донецкий аэропорт продолжались с 26 мая 2014 года по 22 января 2015-го, то есть в течение 242 дней. Хотя, по воспоминаниям участников, это было на двое суток дольше – 244. Боевики прозвали наших военных киборгами, потому что не верили в способность людей столько бороться в этих условиях. Наших воинов враги выбивали всеми силами – постоянными обстрелами, в том числе из тяжелой артиллерией и танков. Травили газом, пытались ограничить доставку продовольствия, не давали вывозить раненых и забирать погибших.

По данным "Книги памяти погибших за Украину", во время этой обороны погибли около 100 украинских военных, еще 440 были ранены, 24 попали в плен.

За весь период борьбы были привлечены военнослужащие 3-го полка спецназначения, 25-й отдельной воздушно-десантной бригады, 72-й отдельной механизированной бригады, 93-й ОМБр, 79-й аэромобильной бригады, 95-й аэромобильной бригады. Также - 1-й танковой бригады, 74-го разведывательного батальона, 90-го отдельного аэромобильного батальона 81-й десантно-штурмовой бригады, 80-й десантно-штурмовой бригады, батальона МВД "Днепр-1". Присоединились также добровольцы из украинского корпуса "Правый Сектор" и "ОУН". Показательным было то, что в аэропорт командиры не заставляли никого ехать, составлялся список желающих.

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Начало – 26 мая 2014-го

Сепаратисты пытались захватить под свой контроль территорию ДАП с апреля 2014-го. В мае им на помощь прибыли российские спецназовцы.

В ночь с 25 на 26 мая 2014 года сотрудник местного СБУ и службы безопасности ДАП Александр Головур завел в здание нового терминала около 80 бойцов из отряда "Искра", подразделения чеченцев и "Оплота". Так они смогли войти без единого выстрела.

26 мая в 07:10 остановили работу Донецкого аэропорта и эвакуировали персонал.

В этот же день раздался и первый выстрел. Его сделал снайпер из 3-го полка Специального назначения ВСУ. Он заметил на крыше нового терминала ДАП боевика, направившего ПЗРК "Игла" на самолет Су-25, летевший на помощь украинским защитникам.

Первое сражение завершилось потерями со стороны врагов. По некоторым данным, их погибло от 40 до 100 человек.

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Обострение после Минских соглашений в сентябре

До сентября на территории ДАП сохранялось относительное спокойствие. После Минских соглашений 5 сентября 2014 года боевики возобновили попытки захватить аэропорт. Ведь именно по этим соглашениям, ДАП должен был стать точкой отвода украинских военных, но боевики не хотели этого. С тех пор бои продолжались до января 2015 года.

К сепаратистам все время прибывало подкрепление русскими кадровыми военными, использующими свое оружие. В октябре стало известно, что против наших защитников была использована система "Тюльпан" (советский самоходный миномет, используемый для уничтожения фортификационных сооружений - Gazeta.ua), которой нет на вооружении ВСУ, но есть у россиян.

В новом терминале аэропорта украинские военные находились вместе с боевиками – они занимали разные этажи. Так, 2 ноября наши воины полностью зачистили второй этаж от врагов и под постоянным обстрелом подняли над аэропортом три украинских флага.

Последние бои и выход украинских военных

С начала января боевики усилили обстрелы и всячески пытались выбить украинских военных из ДАП.

13 января 2015 года упала Диспетчерская башня аэропорта, ставшая в народе символом его обороны. По ВСУ стреляли со всех сторон танками и артиллерией.

В ночь 20-21 января боевики второй раз взорвали новый терминал аэропорта. Многие киборги оказались под руинами, из них 20 – погибли и 16 – попали в плен.

21 января украинские военные начали покидать разрушенный аэропорт. Сначала эвакуировали 22 раненых киборга. А дальше с часу до трех часов утра из ДАПа несколькими группами отступили другие.

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Украинские киборги

За оборону Донецкого аэропорта звание "Героя Украины" получили 7 защитников, 6 из них посмертно.

Капитан, командир роты 93-й бригады 33-летний Сергей "Рубеж" Колодий погиб 28 сентября 2014 года, когда отражал танковую атаку противника, чтобы вывести 20 наших бойцов из терминала.

Доброволец ДУК 19-летний Святослав "Скельд" Горбенко погиб в ДАП 3 октября 2014-го от смертельного ранения осколком танкового снаряда, спасая травмированного побратима.

Доброволец ДУК 18-летний Сергей "Север" Табала погиб 6 ноября 2014 года от артиллерийского снаряда противотанковой пушки "Рапира" во время штурма боевиками диспетчерской башни аэропорта.

Младший сержант медицинской службы 80-й отдельной аэромобильной бригады 25-летний Игорь "Псих" Зиныч находился в ДАП с 17 декабря, оказывал медицинскую помощь раненым. Погиб 20 января 2015 года под завалами нового терминала аэродрома.

Старший лейтенант, командир огневой поддержки 90-го батальона 41-летний Иван "Краб" Зубков погиб под завалами нового терминала 20 января 2015 года.

Пулеметчик 90-го отдельного десантно-штурмового батальона 38-летний Игорь Брановицкий во время обороны аэропорта вытащил на себе двоих раненых из нового терминала и вернулся обратно, где попал в плен. По сообщениям очевидцев, после пыток и издевательств над побратимами добровольно признал себя пулеметчиком, разыскиваемым боевиками. После пыток 21 января 2015 был убит двумя выстрелами в голову российским террористом Арсеном Павловым, известным как "Моторола".

Награду смог получить только танкист Евгений Межевикин с позывным "Адам". Сейчас ему 39. Он – подполковник Вооруженных сил, заместитель командира 1-й отдельной танковой бригады.

Донецкий аэропорт стал символом мужества и несокрушимости. О его обороне и защитниках написали книги, нарисовали комиксы, сняли фильм и до сих пор устраивают фотовыставки. Помним подвиг наших киборгов, достойно державшихся 244 дня.